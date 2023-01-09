https://ria.ru/20230109/dnepr-1843568220.html

В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра

В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра - РИА Новости, 09.01.2023

В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра

Украинские войска готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:51

2023-01-09T07:51

2023-01-09T10:16

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

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запорожская область

киев

владимир рогов

жкх

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Украинские войска готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре — это искусственный процесс. Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС. Уже сообщалось, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Запорожской области. При этом власти региона заявили о создании надежной эшелонированной линии обороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20230109/podkreplenie-1843560906.html

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запорожская аэс, днепр (город), запорожская область, киев, владимир рогов, жкх, безопасность