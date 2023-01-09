07:51 09.01.2023 (обновлено: 10:16 09.01.2023)
В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра
Рогов: украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища
© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Украинские войска готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта можгут стать Энергодар и Запорожская АЭС", — сказал собеседник агентства.
По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре — это искусственный процесс. Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.
Уже сообщалось, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Запорожской области. При этом власти региона заявили о создании надежной эшелонированной линии обороны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.