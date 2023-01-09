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В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/dnepr-1843568220.html
В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра
В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра - РИА Новости, 09.01.2023
В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра
Украинские войска готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:51
2023-01-09T10:16
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
днепр (город)
запорожская область
киев
владимир рогов
жкх
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Украинские войска готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре — это искусственный процесс. Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС. Уже сообщалось, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Запорожской области. При этом власти региона заявили о создании надежной эшелонированной линии обороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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запорожская аэс, днепр (город), запорожская область, киев, владимир рогов, жкх, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Днепр (город), Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, ЖКХ, Безопасность
07:51 09.01.2023 (обновлено: 10:16 09.01.2023)
 
В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра

Рогов: украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Украинские войска готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта можгут стать Энергодар и Запорожская АЭС", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре — это искусственный процесс. Киев постепенно перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.
Уже сообщалось, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Запорожской области. При этом власти региона заявили о создании надежной эшелонированной линии обороны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСДнепр (город)Запорожская областьКиевВладимир РоговЖКХБезопасность
 
 
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