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Кувейт увеличит поставки дизельного топлива в Европу в пять раз, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
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Кувейт увеличит поставки дизельного топлива в Европу в пять раз, пишут СМИ
Кувейт увеличит поставки дизельного топлива в Европу в пять раз, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
Кувейт увеличит поставки дизельного топлива в Европу в пять раз, пишут СМИ
Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в наступившем году впятеро, что поможет континенту скомпенсировать сокращение поставок из России, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:59
2023-01-09T15:59
топливо
экономика
кувейт
европа
в мире
нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в наступившем году впятеро, что поможет континенту скомпенсировать сокращение поставок из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Ближневосточная страна рассчитывает увеличить поставки дизельного топлива в Европу в пять раз с 2022 года, до 2,5 миллионов тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день... Она также хочет удвоить продажи авиационного топлива почти до 5 миллионов тонн", - передаёт агентство. Блумберг добавляет, что по словам источника, планы Национальной нефтяной компании Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) в отношении авиакеросина исключают любые продажи на спотовом рынке, а это, в свою очередь, означает, что фактический объем поставок в Европу может оказаться больше 5 миллионов тонн. Также, по словам собеседника, первая из трех установок нефтеперерабатывающего завода Al Zour работает стабильно и перерабатывает более 205 тысяч баррелей нефти в день. Вторая линия должна быть запущена к середине февраля, а третья - к апрелю. Таким образом, общая мощность нефтепереработки Кувейта увеличится примерно до 1,5 миллионов баррелей в день после полного ввода завода в эксплуатацию. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. По данным Bank of America, которые приводит агентство, цены на дизельное топливо могут подскочить до 200 долларов за баррель в этом квартале, поскольку такой запрет может спровоцировать глобальный дефицит. А по оценкам аналитиков JPMorgan Chase &amp; Co., в конце прошлого года ЕС приобретал в России почти 1,3 миллиона баррелей нефтепродуктов в день. Около половины объема составляло дизельное топливо.
https://ria.ru/20230109/neft-1843568968.html
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топливо, экономика, кувейт, европа, в мире, нефть, цены на нефть
Топливо, Экономика, Кувейт, Европа, В мире, Нефть, Цены на нефть
15:59 09.01.2023
 
Кувейт увеличит поставки дизельного топлива в Европу в пять раз, пишут СМИ

Bloomberg: Кувейт увеличит поставки дизельного топлива в Европу в пять раз в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в наступившем году впятеро, что поможет континенту скомпенсировать сокращение поставок из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Ближневосточная страна рассчитывает увеличить поставки дизельного топлива в Европу в пять раз с 2022 года, до 2,5 миллионов тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день... Она также хочет удвоить продажи авиационного топлива почти до 5 миллионов тонн", - передаёт агентство.
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Блумберг добавляет, что по словам источника, планы Национальной нефтяной компании Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) в отношении авиакеросина исключают любые продажи на спотовом рынке, а это, в свою очередь, означает, что фактический объем поставок в Европу может оказаться больше 5 миллионов тонн.
Также, по словам собеседника, первая из трех установок нефтеперерабатывающего завода Al Zour работает стабильно и перерабатывает более 205 тысяч баррелей нефти в день. Вторая линия должна быть запущена к середине февраля, а третья - к апрелю. Таким образом, общая мощность нефтепереработки Кувейта увеличится примерно до 1,5 миллионов баррелей в день после полного ввода завода в эксплуатацию.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
По данным Bank of America, которые приводит агентство, цены на дизельное топливо могут подскочить до 200 долларов за баррель в этом квартале, поскольку такой запрет может спровоцировать глобальный дефицит. А по оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., в конце прошлого года ЕС приобретал в России почти 1,3 миллиона баррелей нефтепродуктов в день. Около половины объема составляло дизельное топливо.
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