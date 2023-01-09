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В ДНР за сутки уничтожили две украинские диверсионные группы
В ДНР за сутки уничтожили две украинские диверсионные группы - РИА Новости, 09.01.2023
В ДНР за сутки уничтожили две украинские диверсионные группы
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военных, 5 единиц техники, в том числе две группы диверсантов севернее Павловки и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:31
2023-01-09T14:31
2023-01-09T14:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военных, 5 единиц техники, в том числе две группы диверсантов севернее Павловки и Шевченко в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Кроме того, севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221231/lnr-1842585095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:31 09.01.2023 (обновлено: 14:38 09.01.2023)
В ДНР за сутки уничтожили две украинские диверсионные группы
Минобороны заявило об уничтожении за сутки двух украинских диверсионных групп в ДНР