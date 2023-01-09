https://ria.ru/20230109/diversanty-1843665033.html

В ДНР за сутки уничтожили две украинские диверсионные группы

В ДНР за сутки уничтожили две украинские диверсионные группы - РИА Новости, 09.01.2023

В ДНР за сутки уничтожили две украинские диверсионные группы

ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военных, 5 единиц техники, в том числе две группы диверсантов севернее Павловки и... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:31

2023-01-09T14:31

2023-01-09T14:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военных, 5 единиц техники, в том числе две группы диверсантов севернее Павловки и Шевченко в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Кроме того, севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221231/lnr-1842585095.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр