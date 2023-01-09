https://ria.ru/20230109/diversanty-1843606521.html

СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР

СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023

СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР

Следователи СК РФ расследуют данные о базе в ЛНР, где украинские инструкторы готовили детей-диверсантов, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:24

2023-01-09T11:24

2023-01-09T11:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ расследуют данные о базе в ЛНР, где украинские инструкторы готовили детей-диверсантов, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать факт очередной провокации со стороны украинских националистов, а также иные преступления киевского режима... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, спецслужбы Украины подготовили "новую масштабную антироссийскую провокацию для дискредитации ВС РФ и обвинения их в якобы совершении военных преступлений". В канун православного Рождества представители Госбюро расследований и СБУ вскрыли могилы на кладбищах, где были захоронены жители, умершие от естественных причин в период нахождения в этих районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. После эксгумации тела были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы. Подчеркивается, что украинские силовики сейчас фотографируют и снимают на видео тела, а также имитируют проведение процессуальных действий - "это сделано в целях привлечения внимания западной аудитории". Кроме того, в Черниговской области был уничтожен памятник дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны Алексею Федорову. "В ЛНР обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках военно-патриотической игры учили детей от 12 лет азам диверсионной деятельности", - добавляется в сообщении. Все эти данные СК РФ будет оценивать с точки зрения Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20221231/lnr-1842585095.html

https://ria.ru/20221102/diversanty-1828686819.html

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811869957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр