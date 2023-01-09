СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР
СК расследует данные о базе в ЛНР, где украинские инструкторы готовили детей-диверсантов
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ расследуют данные о базе в ЛНР, где украинские инструкторы готовили детей-диверсантов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать факт очередной провокации со стороны украинских националистов, а также иные преступления киевского режима... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, спецслужбы Украины подготовили "новую масштабную антироссийскую провокацию для дискредитации ВС РФ и обвинения их в якобы совершении военных преступлений".
В канун православного Рождества представители Госбюро расследований и СБУ вскрыли могилы на кладбищах, где были захоронены жители, умершие от естественных причин в период нахождения в этих районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. После эксгумации тела были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы. Подчеркивается, что украинские силовики сейчас фотографируют и снимают на видео тела, а также имитируют проведение процессуальных действий - "это сделано в целях привлечения внимания западной аудитории".
Кроме того, в Черниговской области был уничтожен памятник дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны Алексею Федорову.
"В ЛНР обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках военно-патриотической игры учили детей от 12 лет азам диверсионной деятельности", - добавляется в сообщении.
Все эти данные СК РФ будет оценивать с точки зрения Уголовного кодекса.
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