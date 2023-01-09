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СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/diversanty-1843606521.html
СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР
СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023
СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР
Следователи СК РФ расследуют данные о базе в ЛНР, где украинские инструкторы готовили детей-диверсантов, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:24
2023-01-09T11:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ расследуют данные о базе в ЛНР, где украинские инструкторы готовили детей-диверсантов, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать факт очередной провокации со стороны украинских националистов, а также иные преступления киевского режима... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, спецслужбы Украины подготовили "новую масштабную антироссийскую провокацию для дискредитации ВС РФ и обвинения их в якобы совершении военных преступлений". В канун православного Рождества представители Госбюро расследований и СБУ вскрыли могилы на кладбищах, где были захоронены жители, умершие от естественных причин в период нахождения в этих районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. После эксгумации тела были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы. Подчеркивается, что украинские силовики сейчас фотографируют и снимают на видео тела, а также имитируют проведение процессуальных действий - "это сделано в целях привлечения внимания западной аудитории". Кроме того, в Черниговской области был уничтожен памятник дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны Алексею Федорову. "В ЛНР обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках военно-патриотической игры учили детей от 12 лет азам диверсионной деятельности", - добавляется в сообщении. Все эти данные СК РФ будет оценивать с точки зрения Уголовного кодекса.
https://ria.ru/20221231/lnr-1842585095.html
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безопасность, россия, украина, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:24 09.01.2023
 
СК расследует данные об украинской базе подготовки детей-диверсантов в ЛНР

СК расследует данные о базе в ЛНР, где украинские инструкторы готовили детей-диверсантов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следователи СК РФ расследуют данные о базе в ЛНР, где украинские инструкторы готовили детей-диверсантов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать факт очередной провокации со стороны украинских националистов, а также иные преступления киевского режима... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, по сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, спецслужбы Украины подготовили "новую масштабную антироссийскую провокацию для дискредитации ВС РФ и обвинения их в якобы совершении военных преступлений".
В канун православного Рождества представители Госбюро расследований и СБУ вскрыли могилы на кладбищах, где были захоронены жители, умершие от естественных причин в период нахождения в этих районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. После эксгумации тела были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы. Подчеркивается, что украинские силовики сейчас фотографируют и снимают на видео тела, а также имитируют проведение процессуальных действий - "это сделано в целях привлечения внимания западной аудитории".
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Кроме того, в Черниговской области был уничтожен памятник дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны Алексею Федорову.
"В ЛНР обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках военно-патриотической игры учили детей от 12 лет азам диверсионной деятельности", - добавляется в сообщении.
Все эти данные СК РФ будет оценивать с точки зрения Уголовного кодекса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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