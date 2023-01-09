https://ria.ru/20230109/delo-1843785679.html

В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги

В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги - РИА Новости, 09.01.2023

В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги

Жительница Брянска задержана по подозрению в убийстве новорождённого ребёнка, тело которого обнаружено на обочине дороги в пакете; возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:43

2023-01-09T23:43

2023-01-09T23:43

происшествия

брянск

россия

брянская область

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БРЯНСК, 9 янв - РИА Новости. Жительница Брянска задержана по подозрению в убийстве новорождённого ребёнка, тело которого обнаружено на обочине дороги в пакете; возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Брянской области. Отмечается, что тело новорождённого ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в Фокинском районе Брянска на обочине автодороги. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Установлено местонахождение матери ребенка, ею оказалась 28-летняя местная жительница. Она задержана и доставлена в межрайонный следственный отдел", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843611740.html

брянск

россия

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянск, россия, брянская область