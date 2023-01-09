https://ria.ru/20230109/delo-1843785679.html
В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги
В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги - РИА Новости, 09.01.2023
В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги
Жительница Брянска задержана по подозрению в убийстве новорождённого ребёнка, тело которого обнаружено на обочине дороги в пакете; возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:43
2023-01-09T23:43
2023-01-09T23:43
происшествия
брянск
россия
брянская область
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БРЯНСК, 9 янв - РИА Новости. Жительница Брянска задержана по подозрению в убийстве новорождённого ребёнка, тело которого обнаружено на обочине дороги в пакете; возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Брянской области. Отмечается, что тело новорождённого ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в Фокинском районе Брянска на обочине автодороги. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Установлено местонахождение матери ребенка, ею оказалась 28-летняя местная жительница. Она задержана и доставлена в межрайонный следственный отдел", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843611740.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги
СК завел дело об убийстве новорожденного, тело которого нашли у дороги в Брянске