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В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги - РИА Новости, 09.01.2023
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В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги
В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги - РИА Новости, 09.01.2023
В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги
Жительница Брянска задержана по подозрению в убийстве новорождённого ребёнка, тело которого обнаружено на обочине дороги в пакете; возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:43
2023-01-09T23:43
происшествия
брянск
россия
брянская область
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БРЯНСК, 9 янв - РИА Новости. Жительница Брянска задержана по подозрению в убийстве новорождённого ребёнка, тело которого обнаружено на обочине дороги в пакете; возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Брянской области. Отмечается, что тело новорождённого ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в Фокинском районе Брянска на обочине автодороги. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Установлено местонахождение матери ребенка, ею оказалась 28-летняя местная жительница. Она задержана и доставлена в межрайонный следственный отдел", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843611740.html
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происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
23:43 09.01.2023
 
В Брянске завели дело после обнаружения тела новорожденного около дороги

СК завел дело об убийстве новорожденного, тело которого нашли у дороги в Брянске

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
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БРЯНСК, 9 янв - РИА Новости. Жительница Брянска задержана по подозрению в убийстве новорождённого ребёнка, тело которого обнаружено на обочине дороги в пакете; возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Брянской области.
Отмечается, что тело новорождённого ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в Фокинском районе Брянска на обочине автодороги.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Установлено местонахождение матери ребенка, ею оказалась 28-летняя местная жительница. Она задержана и доставлена в межрайонный следственный отдел", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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