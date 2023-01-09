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СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии - РИА Новости, 09.01.2023
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СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии
СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии - РИА Новости, 09.01.2023
СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям возбудить уголовное дело после сообщения о смерти малыша, которому не РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:32
2023-01-09T23:32
происшествия
александр бастрыкин
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 9 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям возбудить уголовное дело после сообщения о смерти малыша, которому не помогли медики, сообщили в СКР. "…Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Масаллимову И.Г. возбудить уголовное дело в связи с информацией о смерти четырехмесячного ребенка в городе Стерлитамаке", - информирует следствие. Ведомство поясняет, что, по данным СМИ, помощь ребенку не оказали, несмотря на неоднократные обращения в медицинские учреждения с жалобами на ухудшающееся состояние. "Глава ведомства поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы, ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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россия
республика башкортостан
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происшествия, александр бастрыкин, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
23:32 09.01.2023
 
СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии

Бастрыкин поручил завести дело после гибели малыша в Башкирии, которому не помогли врачи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 9 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям возбудить уголовное дело после сообщения о смерти малыша, которому не помогли медики, сообщили в СКР.
"…Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Масаллимову И.Г. возбудить уголовное дело в связи с информацией о смерти четырехмесячного ребенка в городе Стерлитамаке", - информирует следствие.
Ведомство поясняет, что, по данным СМИ, помощь ребенку не оказали, несмотря на неоднократные обращения в медицинские учреждения с жалобами на ухудшающееся состояние.
"Глава ведомства поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы, ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 23:21
На Алтае вынесли приговор врачам, по вине которых погибла годовалая девочка
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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