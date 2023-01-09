https://ria.ru/20230109/delo-1843785275.html

СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии

СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии - РИА Новости, 09.01.2023

СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям возбудить уголовное дело после сообщения о смерти малыша, которому не РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:32

2023-01-09T23:32

2023-01-09T23:32

происшествия

александр бастрыкин

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 9 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям возбудить уголовное дело после сообщения о смерти малыша, которому не помогли медики, сообщили в СКР. "…Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Масаллимову И.Г. возбудить уголовное дело в связи с информацией о смерти четырехмесячного ребенка в городе Стерлитамаке", - информирует следствие. Ведомство поясняет, что, по данным СМИ, помощь ребенку не оказали, несмотря на неоднократные обращения в медицинские учреждения с жалобами на ухудшающееся состояние. "Глава ведомства поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы, ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/prigovor-1843784601.html

россия

республика башкортостан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)