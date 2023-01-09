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В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/delo-1843622621.html
В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину
В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину - РИА Новости, 09.01.2023
В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину
Уголовное дело возбуждено в Брянске в отношении мужчины, который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России, сообщило... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:17
2023-01-09T12:19
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянск
украина
брянский областной суд
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БРЯНСК, 9 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Брянске в отношении мужчины, который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России, сообщило УФСБ по Брянской области. "В Брянске возбуждено уголовное дело в отношении лица, намеревавшегося перейти на сторону противника. Установлено, что данное лицо в течение 2022 года неоднократно предпринимало попытки выезда через Республику Беларусь на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Отмечается, что мужчина уже получал официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В итоге при попытке очередного выезда с территории РФ на Украину он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку совершения государственной измены (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Подозреваемый арестован, ведется следствие. В декабре суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд. Отмечалось, что в производстве суда находилось еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.
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происшествия, россия, брянск, украина, брянский областной суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянск, Украина, Брянский областной суд
12:17 09.01.2023 (обновлено: 12:19 09.01.2023)
 
В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину

В Брянске возбудили уголовное дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БРЯНСК, 9 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Брянске в отношении мужчины, который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России, сообщило УФСБ по Брянской области.
"В Брянске возбуждено уголовное дело в отношении лица, намеревавшегося перейти на сторону противника. Установлено, что данное лицо в течение 2022 года неоднократно предпринимало попытки выезда через Республику Беларусь на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении
Отмечается, что мужчина уже получал официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В итоге при попытке очередного выезда с территории РФ на Украину он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку совершения государственной измены (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Подозреваемый арестован, ведется следствие.
В декабре суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд. Отмечалось, что в производстве суда находилось еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянскУкраинаБрянский областной суд
 
 
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