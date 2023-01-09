https://ria.ru/20230109/delo-1843622621.html

В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину

В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину - РИА Новости, 09.01.2023

В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину

Уголовное дело возбуждено в Брянске в отношении мужчины, который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России, сообщило... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:17

2023-01-09T12:17

2023-01-09T12:19

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

брянск

украина

брянский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

БРЯНСК, 9 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Брянске в отношении мужчины, который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России, сообщило УФСБ по Брянской области. "В Брянске возбуждено уголовное дело в отношении лица, намеревавшегося перейти на сторону противника. Установлено, что данное лицо в течение 2022 года неоднократно предпринимало попытки выезда через Республику Беларусь на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Отмечается, что мужчина уже получал официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В итоге при попытке очередного выезда с территории РФ на Украину он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку совершения государственной измены (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Подозреваемый арестован, ведется следствие. В декабре суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд. Отмечалось, что в производстве суда находилось еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20230108/zakony-1843545106.html

россия

брянск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, брянск, украина, брянский областной суд