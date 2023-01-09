12:17 09.01.2023 (обновлено: 12:19 09.01.2023)
В Брянске возбудили дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину
В Брянске возбудили уголовное дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину
Полицейский. Архивное фото
БРЯНСК, 9 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Брянске в отношении мужчины, который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России, сообщило УФСБ по Брянской области.
"В Брянске возбуждено уголовное дело в отношении лица, намеревавшегося перейти на сторону противника. Установлено, что данное лицо в течение 2022 года неоднократно предпринимало попытки выезда через Республику Беларусь на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении
Отмечается, что мужчина уже получал официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В итоге при попытке очередного выезда с территории РФ на Украину он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку совершения государственной измены (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Подозреваемый арестован, ведется следствие.
В декабре суд в Брянске приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд. Отмечалось, что в производстве суда находилось еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.