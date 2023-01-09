https://ria.ru/20230109/covid-19-1843603956.html

В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2023

В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19

Более 2,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:18

2023-01-09T11:18

2023-01-09T11:55

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Более 2,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 441, на 7,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 33 регионах страны, ситуация не изменилась в 27 субъектах. "Выздоровело за сутки 2 990 человек, или на 19,1% меньше в сравнении с 8 января 2023 г. Выявлено 2 754 нового случая COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 2,8 и снизился на 31,7%, уточнили в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в семи субъектах, в том числе в двух регионах - более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 15,2 и снизился на 41%. Рост заболеваемости отмечен в 4 субъектах.

https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841822520.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19