11:18 09.01.2023 (обновлено: 11:55 09.01.2023)
В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 2754 случая COVID-19
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента в блоке реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента в блоке реанимации и интенсивной терапии . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Более 2,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 441, на 7,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 33 регионах страны, ситуация не изменилась в 27 субъектах.
"Выздоровело за сутки 2 990 человек, или на 19,1% меньше в сравнении с 8 января 2023 г. Выявлено 2 754 нового случая COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 2,8 и снизился на 31,7%, уточнили в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в семи субъектах, в том числе в двух регионах - более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 15,2 и снизился на 41%. Рост заболеваемости отмечен в 4 субъектах.