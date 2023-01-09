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В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230109/covid-19-1843603956.html
В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2023
В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19
Более 2,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:18
2023-01-09T11:55
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Более 2,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 441, на 7,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 33 регионах страны, ситуация не изменилась в 27 субъектах. "Выздоровело за сутки 2 990 человек, или на 19,1% меньше в сравнении с 8 января 2023 г. Выявлено 2 754 нового случая COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 2,8 и снизился на 31,7%, уточнили в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в семи субъектах, в том числе в двух регионах - более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 15,2 и снизился на 41%. Рост заболеваемости отмечен в 4 субъектах.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
11:18 09.01.2023 (обновлено: 11:55 09.01.2023)
 
В России за сутки госпитализировали 441 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 2754 случая COVID-19

© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента в блоке реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента в блоке реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента в блоке реанимации и интенсивной терапии . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Более 2,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 441, на 7,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах, снижение - в 33 регионах страны, ситуация не изменилась в 27 субъектах.
"Выздоровело за сутки 2 990 человек, или на 19,1% меньше в сравнении с 8 января 2023 г. Выявлено 2 754 нового случая COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 2,8 и снизился на 31,7%, уточнили в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в семи субъектах, в том числе в двух регионах - более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 15,2 и снизился на 41%. Рост заболеваемости отмечен в 4 субъектах.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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