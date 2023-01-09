https://ria.ru/20230109/chuma-1843700049.html

В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней

В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 09.01.2023

В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней

Специалисты выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает управление... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:22

2023-01-09T16:22

2023-01-09T16:23

происшествия

ростовская область

миллеровский район

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Специалисты выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. "В результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от двух трупов диких кабанов, обнаруженных на территории Миллеровского района Ростовской области, в 1,5 километрах на север от хутора Северный Сад, получен положительный результат на африканскую чуму свиней", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель управления, в ближайшее время на данный очаг будет наложен карантин. По его информации, в целом в 2022 году вспышки чумы свиней фиксировались в четырех районах Ростовской области. Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней , относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20220804/ukraina-1807257693.html

https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html

ростовская область

миллеровский район

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, миллеровский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия