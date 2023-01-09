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В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 09.01.2023
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В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней
В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 09.01.2023
В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней
Специалисты выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает управление... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:22
2023-01-09T16:23
происшествия
ростовская область
миллеровский район
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Специалисты выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. "В результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от двух трупов диких кабанов, обнаруженных на территории Миллеровского района Ростовской области, в 1,5 километрах на север от хутора Северный Сад, получен положительный результат на африканскую чуму свиней", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель управления, в ближайшее время на данный очаг будет наложен карантин. По его информации, в целом в 2022 году вспышки чумы свиней фиксировались в четырех районах Ростовской области. Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней , относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20220804/ukraina-1807257693.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, миллеровский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
Происшествия, Ростовская область, Миллеровский район, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия
16:22 09.01.2023 (обновлено: 16:23 09.01.2023)
 
В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней

В Миллеровском районе Ростовской области выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Специалисты выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.
"В результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от двух трупов диких кабанов, обнаруженных на территории Миллеровского района Ростовской области, в 1,5 километрах на север от хутора Северный Сад, получен положительный результат на африканскую чуму свиней", - говорится в сообщении.
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Как уточнил РИА Новости представитель управления, в ближайшее время на данный очаг будет наложен карантин.
По его информации, в целом в 2022 году вспышки чумы свиней фиксировались в четырех районах Ростовской области.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней , относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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ПроисшествияРостовская областьМиллеровский районФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Россия
 
 
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