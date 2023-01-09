https://ria.ru/20230109/chs-1843676819.html

Байден объявил режим ЧС в Калифорнии

Байден объявил режим ЧС в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2023

Байден объявил режим ЧС в Калифорнии

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, обрушившегося на штат в воскресенье. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:04

2023-01-09T15:04

2023-01-09T15:04

в мире

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калифорния

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, обрушившегося на штат в воскресенье. "Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о федеральных мерах поддержки в дополнение к мерам штата, племен и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года и продолжаются", - говорится в заявлении на сайте Белого дома. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей. Национальная метеорологическая служба США сообщила в четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся на штат шторм оставил без света в воскресенье более 500 тысяч потребителей. В понедельник без электричества остаются 115 тысяч потребителей.

https://ria.ru/20221227/ssha-1841546999.html

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