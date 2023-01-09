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Байден объявил режим ЧС в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2023
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Байден объявил режим ЧС в Калифорнии
Байден объявил режим ЧС в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2023
Байден объявил режим ЧС в Калифорнии
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, обрушившегося на штат в воскресенье. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:04
2023-01-09T15:04
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, обрушившегося на штат в воскресенье. "Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о федеральных мерах поддержки в дополнение к мерам штата, племен и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года и продолжаются", - говорится в заявлении на сайте Белого дома. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей. Национальная метеорологическая служба США сообщила в четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся на штат шторм оставил без света в воскресенье более 500 тысяч потребителей. В понедельник без электричества остаются 115 тысяч потребителей.
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в мире, джо байден, калифорния, сша
В мире, Джо Байден, Калифорния, США
15:04 09.01.2023
 
Байден объявил режим ЧС в Калифорнии

Президент США Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма

CC0 / larsen9236 / Пляж в Калифорнии
Пляж в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
CC0 / larsen9236 /
Пляж в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, обрушившегося на штат в воскресенье.
"Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о федеральных мерах поддержки в дополнение к мерам штата, племен и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года и продолжаются", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей.
Национальная метеорологическая служба США сообщила в четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся на штат шторм оставил без света в воскресенье более 500 тысяч потребителей. В понедельник без электричества остаются 115 тысяч потребителей.
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В миреДжо БайденКалифорнияСША
 
 
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