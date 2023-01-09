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В Чехии оправдали экс-премьера по делу о незаконном получении субсидии ЕС - РИА Новости, 09.01.2023
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В Чехии оправдали экс-премьера по делу о незаконном получении субсидии ЕС
В Чехии оправдали экс-премьера по делу о незаконном получении субсидии ЕС - РИА Новости, 09.01.2023
В Чехии оправдали экс-премьера по делу о незаконном получении субсидии ЕС
Суд в Чехии признал невиновным экс-премьера страны и долларового миллиардера Андрея Бабиша по делу о незаконном получении субсидии ЕС, передает агентство... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:44
2023-01-09T11:44
в мире
андрей бабиш
евросоюз
чехия
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МОСКВА/ПРАГА, 9 янв - РИА Новости. Суд в Чехии признал невиновным экс-премьера страны и долларового миллиардера Андрея Бабиша по делу о незаконном получении субсидии ЕС, передает агентство Рейтер."Чешский суд в понедельник оправдал бывшего премьера Бабиша по делу о предполагаемом мошенничестве с субсидиями ЕС", - говорится в сообщении агентства. По данным Рейтер, обвинение требовало для Бабиша условного тюремного срока и штрафа. Решение суда, как отмечает агентство, "улучшило перспективы миллиардера на президентских выборах на этой неделе, где он является одним из фаворитов". Ранее сообщалось, что городской суд Праги в понедельник должен был вынести решение по уголовному делу экс-премьера Чехии Бабиша и его бывшего советника Яны Надиовой, которые обвиняются в незаконном получении субсидии ЕС в 2 миллиона евро. Бабиш и Надиова обвинялись в том, что в начале 2008 года вывели из принадлежащего Бабишу холдинга Agrofert, являющегося крупнейшим в своей отрасли в Восточной Европе, фирму "Ферма "Гнездо аиста", которая в качестве малой фирмы получила право на субсидию ЕС для ведения туристического бизнеса. После получения субсидии данная фирма снова была включена в состав агрохолдинга и турбизнесом никогда не занималась. Бабиш, который сейчас является кандидатом в президенты Чехии (первый тур выборов состоится 13-14 января), постоянно заявлял, что судебное дело организовано его политическими противниками. Доводы для данного решения горсуда Праги пока не сообщаются, сообщает Чешское ТВ. Судья Ян Шотт зачитывает вслух материалы дела, которые, по его словам, составляют "сотни страниц". Ранее ведущий это дело прокурор Ярослав Шарох предложил вынести обоим обвиняемым максимально низкое наказание – условный тюремный срок и денежный штраф. По мнению прокурора, необходимо принять во внимание, что со времени совершения преступления прошло уже 15 лет и то, что компания Бабиша давно вернула в ЕС незаконно полученную субсидию. Бабиш и Надиова в заседании суда в понедельник не участвовали, их интересы представляли адвокаты. Бабиш в 2011 году основал и возглавил центристское политическое движение ANO, которое в 2013 году заняло второе место на выборах в парламент, благодаря чему Бабиш вошел в состав нового кабмина в качестве вице-премьера и главы минфина. В 2017 году его движение выиграло парламентские выборы, а Бабиш стал премьером. На выборах 2021 года движение ANO с минимальным разрывом проиграло блоку либеральных партий, после чего Бабиш возглавил парламентскую оппозицию. В настоящее время Бабиш является кандидатом в президенты Чехии, входит в тройку ведущих претендентов на этот пост. Первый тур выборов состоится 13-14 января. Кандидатуру Бабиша, как наиболее опытного политика из всех кандидатов, активно поддерживает нынешний президент республики Милош Земан.
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в мире, андрей бабиш, евросоюз, чехия
В мире, Андрей Бабиш, Евросоюз, Чехия
11:44 09.01.2023
 
В Чехии оправдали экс-премьера по делу о незаконном получении субсидии ЕС

Суд в Чехии оправдал экс-премьера Бабиша по делу о незаконном получении субсидии Евросоюза

© AP Photo / Valentina PetrovaАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Valentina Petrova
Андрей Бабиш . Архивное фото
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МОСКВА/ПРАГА, 9 янв - РИА Новости. Суд в Чехии признал невиновным экс-премьера страны и долларового миллиардера Андрея Бабиша по делу о незаконном получении субсидии ЕС, передает агентство Рейтер.
"Чешский суд в понедельник оправдал бывшего премьера Бабиша по делу о предполагаемом мошенничестве с субсидиями ЕС", - говорится в сообщении агентства.
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По данным Рейтер, обвинение требовало для Бабиша условного тюремного срока и штрафа. Решение суда, как отмечает агентство, "улучшило перспективы миллиардера на президентских выборах на этой неделе, где он является одним из фаворитов".
Ранее сообщалось, что городской суд Праги в понедельник должен был вынести решение по уголовному делу экс-премьера Чехии Бабиша и его бывшего советника Яны Надиовой, которые обвиняются в незаконном получении субсидии ЕС в 2 миллиона евро.
Бабиш и Надиова обвинялись в том, что в начале 2008 года вывели из принадлежащего Бабишу холдинга Agrofert, являющегося крупнейшим в своей отрасли в Восточной Европе, фирму "Ферма "Гнездо аиста", которая в качестве малой фирмы получила право на субсидию ЕС для ведения туристического бизнеса. После получения субсидии данная фирма снова была включена в состав агрохолдинга и турбизнесом никогда не занималась.
Бабиш, который сейчас является кандидатом в президенты Чехии (первый тур выборов состоится 13-14 января), постоянно заявлял, что судебное дело организовано его политическими противниками.
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Доводы для данного решения горсуда Праги пока не сообщаются, сообщает Чешское ТВ. Судья Ян Шотт зачитывает вслух материалы дела, которые, по его словам, составляют "сотни страниц".
Ранее ведущий это дело прокурор Ярослав Шарох предложил вынести обоим обвиняемым максимально низкое наказание – условный тюремный срок и денежный штраф. По мнению прокурора, необходимо принять во внимание, что со времени совершения преступления прошло уже 15 лет и то, что компания Бабиша давно вернула в ЕС незаконно полученную субсидию.
Бабиш и Надиова в заседании суда в понедельник не участвовали, их интересы представляли адвокаты.
Бабиш в 2011 году основал и возглавил центристское политическое движение ANO, которое в 2013 году заняло второе место на выборах в парламент, благодаря чему Бабиш вошел в состав нового кабмина в качестве вице-премьера и главы минфина. В 2017 году его движение выиграло парламентские выборы, а Бабиш стал премьером. На выборах 2021 года движение ANO с минимальным разрывом проиграло блоку либеральных партий, после чего Бабиш возглавил парламентскую оппозицию.
В настоящее время Бабиш является кандидатом в президенты Чехии, входит в тройку ведущих претендентов на этот пост. Первый тур выборов состоится 13-14 января. Кандидатуру Бабиша, как наиболее опытного политика из всех кандидатов, активно поддерживает нынешний президент республики Милош Земан.
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