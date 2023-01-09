Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты
Лидер профсоюзов Чехии Стршедула отказался от выборов в президенты в пользу Нерудовой
© AP Photo / Petr David JosekЧеловек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 9 янв – РИА Новости. Глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула снял свою кандидатуру на выборах президента Чехии в пользу единственной женщины-кандидата, экс-ректора сельхозакадемии Дануши Нерудовой, сообщило в понедельник Чешское ТВ.
"Профсоюзный лидер Йозеф Стршедула сообщил о том, что выходит из выборов главы государства и призвал своих сторонников голосовать на выборах за единственную женщину-кандидата Данушу Нерудову", - говорится в сообщении.
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Первый тур выборов президента республики состоится 13-14 января. В случае, если никто из претендентов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, 27-28 января будет проведен второй тур выборов, в котором будут участвовать двое лучших по результатам первого тура. Для победы во втором туре достаточно будет получить большее число голосов, чем соперник.
После выхода из президентской гонки Стршедулы в ней осталось 8 участников. Согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенному агентством STEM 2-4 января этого года, наибольшие шансы победить в первом туре имеет экс-премьер Андрей Бабиш, получивший 27,9% голосов респондентов, на втором месте – экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии Петр Павел (26,7%), на третьем – Нерудова (24,4%). Остальные претенденты на Пражский град набрали менее 7% голосов, в частности, у Стршедулы было 3% голосов.
Исследование было проведено 2-4 января, в нем приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, имеющие различный уровень образования, социального и профессионального положения, жители больших и малых населенных пунктов во всех краях республики. Данные о допустимой при подсчете результатов исследования погрешности не сообщаются.
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