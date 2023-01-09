https://ria.ru/20230109/chekhiya-1843612032.html

Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты

Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты - РИА Новости, 09.01.2023

Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты

Глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула снял свою кандидатуру на выборах президента Чехии в пользу единственной женщины-кандидата,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:40

2023-01-09T11:40

2023-01-09T11:40

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ПРАГА, 9 янв – РИА Новости. Глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула снял свою кандидатуру на выборах президента Чехии в пользу единственной женщины-кандидата, экс-ректора сельхозакадемии Дануши Нерудовой, сообщило в понедельник Чешское ТВ. "Профсоюзный лидер Йозеф Стршедула сообщил о том, что выходит из выборов главы государства и призвал своих сторонников голосовать на выборах за единственную женщину-кандидата Данушу Нерудову", - говорится в сообщении. Первый тур выборов президента республики состоится 13-14 января. В случае, если никто из претендентов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, 27-28 января будет проведен второй тур выборов, в котором будут участвовать двое лучших по результатам первого тура. Для победы во втором туре достаточно будет получить большее число голосов, чем соперник. После выхода из президентской гонки Стршедулы в ней осталось 8 участников. Согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенному агентством STEM 2-4 января этого года, наибольшие шансы победить в первом туре имеет экс-премьер Андрей Бабиш, получивший 27,9% голосов респондентов, на втором месте – экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии Петр Павел (26,7%), на третьем – Нерудова (24,4%). Остальные претенденты на Пражский град набрали менее 7% голосов, в частности, у Стршедулы было 3% голосов. Исследование было проведено 2-4 января, в нем приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, имеющие различный уровень образования, социального и профессионального положения, жители больших и малых населенных пунктов во всех краях республики. Данные о допустимой при подсчете результатов исследования погрешности не сообщаются.

https://ria.ru/20220925/chekhiya-1819390636.html

https://ria.ru/20220629/chekhiya-1799023408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато