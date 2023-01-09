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Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты - РИА Новости, 09.01.2023
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Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты
Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты - РИА Новости, 09.01.2023
Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты
Глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула снял свою кандидатуру на выборах президента Чехии в пользу единственной женщины-кандидата,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:40
2023-01-09T11:40
в мире
петр павел
андрей бабиш
чехия
нато
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ПРАГА, 9 янв – РИА Новости. Глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула снял свою кандидатуру на выборах президента Чехии в пользу единственной женщины-кандидата, экс-ректора сельхозакадемии Дануши Нерудовой, сообщило в понедельник Чешское ТВ. "Профсоюзный лидер Йозеф Стршедула сообщил о том, что выходит из выборов главы государства и призвал своих сторонников голосовать на выборах за единственную женщину-кандидата Данушу Нерудову", - говорится в сообщении. Первый тур выборов президента республики состоится 13-14 января. В случае, если никто из претендентов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, 27-28 января будет проведен второй тур выборов, в котором будут участвовать двое лучших по результатам первого тура. Для победы во втором туре достаточно будет получить большее число голосов, чем соперник. После выхода из президентской гонки Стршедулы в ней осталось 8 участников. Согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенному агентством STEM 2-4 января этого года, наибольшие шансы победить в первом туре имеет экс-премьер Андрей Бабиш, получивший 27,9% голосов респондентов, на втором месте – экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии Петр Павел (26,7%), на третьем – Нерудова (24,4%). Остальные претенденты на Пражский град набрали менее 7% голосов, в частности, у Стршедулы было 3% голосов. Исследование было проведено 2-4 января, в нем приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, имеющие различный уровень образования, социального и профессионального положения, жители больших и малых населенных пунктов во всех краях республики. Данные о допустимой при подсчете результатов исследования погрешности не сообщаются.
https://ria.ru/20220925/chekhiya-1819390636.html
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в мире, петр павел, андрей бабиш, чехия, нато
В мире, Петр Павел, Андрей Бабиш, Чехия, НАТО
11:40 09.01.2023
 
Лидер профсоюзов Чехии отказался от выборов в президенты

Лидер профсоюзов Чехии Стршедула отказался от выборов в президенты в пользу Нерудовой

© AP Photo / Petr David JosekЧеловек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 9 янв – РИА Новости. Глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула снял свою кандидатуру на выборах президента Чехии в пользу единственной женщины-кандидата, экс-ректора сельхозакадемии Дануши Нерудовой, сообщило в понедельник Чешское ТВ.
"Профсоюзный лидер Йозеф Стршедула сообщил о том, что выходит из выборов главы государства и призвал своих сторонников голосовать на выборах за единственную женщину-кандидата Данушу Нерудову", - говорится в сообщении.
Глава Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября 2022, 21:54
Президент Чехии заявил о тотальном поражении левых сил на выборах
Первый тур выборов президента республики состоится 13-14 января. В случае, если никто из претендентов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, 27-28 января будет проведен второй тур выборов, в котором будут участвовать двое лучших по результатам первого тура. Для победы во втором туре достаточно будет получить большее число голосов, чем соперник.
После выхода из президентской гонки Стршедулы в ней осталось 8 участников. Согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенному агентством STEM 2-4 января этого года, наибольшие шансы победить в первом туре имеет экс-премьер Андрей Бабиш, получивший 27,9% голосов респондентов, на втором месте – экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии Петр Павел (26,7%), на третьем – Нерудова (24,4%). Остальные претенденты на Пражский град набрали менее 7% голосов, в частности, у Стршедулы было 3% голосов.
Исследование было проведено 2-4 января, в нем приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, имеющие различный уровень образования, социального и профессионального положения, жители больших и малых населенных пунктов во всех краях республики. Данные о допустимой при подсчете результатов исследования погрешности не сообщаются.
Генерал чешской армии Петр Павел, глава Военного комитета НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня 2022, 16:04
Генерал Павел подтвердил планы участвовать в выборах президента Чехии
 
В миреПетр ПавелАндрей БабишЧехияНАТО
 
 
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