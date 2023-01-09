https://ria.ru/20230109/buk-1843619720.html
Украинский дипломат заявил о попытках вернуть поставленные Грузии "Буки"
Украинский дипломат заявил о попытках вернуть поставленные Грузии "Буки" - РИА Новости, 09.01.2023
Украинский дипломат заявил о попытках вернуть поставленные Грузии "Буки"
Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти отказали, заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:08
2023-01-09T12:08
2023-01-09T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти отказали, заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. "Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, по поводу предоставления вооружений, военной техники и боеприпасов... В частности, Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года", - говорится в статье дипломата, опубликованной в украинском издании "Европейская правда". Кроме того, в статье отмечается, что Украина также запрашивала у Грузии переданные Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы. Тем не менее, Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Касьянов также заявлял, что Тбилиси игнорирует просьбы Киева о помощи в передаче техники военного или двойного назначения.
https://ria.ru/20220629/gruziya-1798720736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженный конфликт в южной осетии (2008), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Украина, Бук (зенитный ракетный комплекс), Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008), Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дипломат заявил о попытках вернуть поставленные Грузии "Буки"
Временный поверенный Украины Касьянов заявил о просьбах вернуть поставленные Грузии "Буки"