https://ria.ru/20230109/budapesht-1843742915.html

В Европе состоится премьера Концерта для виолончели с оркестром Рыбникова

В Европе состоится премьера Концерта для виолончели с оркестром Рыбникова - РИА Новости, 09.01.2023

В Европе состоится премьера Концерта для виолончели с оркестром Рыбникова

Европейская премьера Концерта для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова пройдет 20 января в Будапеште в Большом зале Музыкальной Академии имени Ференца... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:37

2023-01-09T18:37

2023-01-09T18:37

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Европейская премьера Концерта для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова пройдет 20 января в Будапеште в Большом зале Музыкальной Академии имени Ференца Листа, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. В качестве солиста выступит молодой виолончелист Эндре Станковски – победитель ряда престижных международных конкурсов. За дирижерский пульт встанет Гергей Кешшеяк – главный дирижер Венгерской национальной оперы и худрук музыкального фестиваля "Барток +". Кешшеяк ранее неоднократно обращался к творчеству Рыбникова и продолжает это делать, регулярно исполняя произведения российского композитора. В марте 2023 года "Симфония сумерек" (третья часть цикла Sequentia Ultima Рыбникова) будет исполнена в концертном зале Кодай-центра венгерского города Печ симфоническим оркестром "Паннония". В планах дирижера – европейская премьера Sequentia Ultima в полном объеме и постановка оперы-драмы Рыбникова "Le prince Andre. Князь Андрей Болконский" по мотивам романа "Война и мир". Российская премьера театрально-музыкального цикла Sequentia Ultima запланирована на 2023 год, а ее первые две части – "Тишайшие мотивы" и "Литургия оглашенных" – зрители смогут увидеть весной на площадке "Градский Холл".

https://ria.ru/20221210/muzyka-1837637930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, будапешт, музыка, европа