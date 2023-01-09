https://ria.ru/20230109/britaniya-1843554216.html

Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву

Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву - РИА Новости, 09.01.2023

Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву

Правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву, написал бывший... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T02:45

2023-01-09T02:45

2023-01-09T02:45

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву, написал бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для Telegraph.В то же время он признал, что у Британии достаточно ограниченные ресурсы по возможности предоставления Украине подобной техники."Суровая реальность такова, что мы мало что можем дать. Наши основные боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, как и наши боевые машины пехоты Warrior", — резюмировал британский генерал.Ранее США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221208/britaniya-1837102267.html

https://ria.ru/20230108/velikobritaniya-1843441475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания