Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву
Британский генерал Даннат заявил, что Лондон теряет желание оказывать военную помощь Киеву
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаги Великобритании и Украины
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву, написал бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для Telegraph.
"Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос", — заявил Даннат.
В то же время он признал, что у Британии достаточно ограниченные ресурсы по возможности предоставления Украине подобной техники.
"Суровая реальность такова, что мы мало что можем дать. Наши основные боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, как и наши боевые машины пехоты Warrior", — резюмировал британский генерал.
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Ранее США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.