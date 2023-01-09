Рейтинг@Mail.ru
Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/britaniya-1843554216.html
Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву
Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву - РИА Новости, 09.01.2023
Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву
Правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву, написал бывший... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T02:45
2023-01-09T02:45
в мире
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800005357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4566244b8f7c7c55b52ab3bf42dec10a.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву, написал бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для Telegraph.В то же время он признал, что у Британии достаточно ограниченные ресурсы по возможности предоставления Украине подобной техники."Суровая реальность такова, что мы мало что можем дать. Наши основные боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, как и наши боевые машины пехоты Warrior", — резюмировал британский генерал.Ранее США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221208/britaniya-1837102267.html
https://ria.ru/20230108/velikobritaniya-1843441475.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800005357_358:0:2732:1780_1920x0_80_0_0_9c82ca8f68430522ad010eb25583b0d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
02:45 09.01.2023
 
Британский генерал признал, что Лондон теряет желание помогать Киеву

Британский генерал Даннат заявил, что Лондон теряет желание оказывать военную помощь Киеву

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаги Великобритании и Украины
Флаги Великобритании и Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву, написал бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для Telegraph.
"Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос", — заявил Даннат.
В то же время он признал, что у Британии достаточно ограниченные ресурсы по возможности предоставления Украине подобной техники.
"Суровая реальность такова, что мы мало что можем дать. Наши основные боевые танки Challenger остро нуждаются в обновлении, как и наши боевые машины пехоты Warrior", — резюмировал британский генерал.
Противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными на позициях в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 04:53
В Британии раскрыли траты на восполнение арсенала после помощи Украине
Ранее США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Солдат британской армии во время завтрака на учениях
Вчера, 06:06
Стало известно, с какой неожиданной проблемой столкнулась британская армия
 
В миреУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала