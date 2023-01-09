https://ria.ru/20230109/braziliya-1843691364.html
Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков
Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков - РИА Новости, 09.01.2023
Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков
Министерство юстиции и общественной безопасности просит граждан поделиться информацией об участниках беспорядков в Бразилии, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:53
2023-01-09T15:53
2023-01-09T15:54
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилиа
бразилия
захват правительственных зданий в бразилии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Министерство юстиции и общественной безопасности просит граждан поделиться информацией об участниках беспорядков в Бразилии, следует из сообщения ведомства. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота. "Министерство... создало адрес электронной почты для получения информации о террористах, совершивших нападения в воскресенье. Любая информация приветствуется", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843689035.html
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843659705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилиа, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилиа, Бразилия, Захват правительственных зданий в Бразилии
15:53 09.01.2023 (обновлено: 15:54 09.01.2023)
Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков
Минюст Бразилии попросил граждан поделиться информацией об участниках беспорядков