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Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков - РИА Новости, 09.01.2023
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Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков
Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков - РИА Новости, 09.01.2023
Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков
Министерство юстиции и общественной безопасности просит граждан поделиться информацией об участниках беспорядков в Бразилии, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:53
2023-01-09T15:54
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилиа
бразилия
захват правительственных зданий в бразилии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Министерство юстиции и общественной безопасности просит граждан поделиться информацией об участниках беспорядков в Бразилии, следует из сообщения ведомства. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота. "Министерство... создало адрес электронной почты для получения информации о террористах, совершивших нападения в воскресенье. Любая информация приветствуется", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843689035.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилиа, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилиа, Бразилия, Захват правительственных зданий в Бразилии
15:53 09.01.2023 (обновлено: 15:54 09.01.2023)
 
Бразильцев попросили поделиться информацией об участниках беспорядков

Минюст Бразилии попросил граждан поделиться информацией об участниках беспорядков

© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
Протесты в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Министерство юстиции и общественной безопасности просит граждан поделиться информацией об участниках беспорядков в Бразилии, следует из сообщения ведомства.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Военные демонтируют лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перед зданием штаба армии в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
"Министерство... создало адрес электронной почты для получения информации о террористах, совершивших нападения в воскресенье. Любая информация приветствуется", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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Полиция и армия оградили штаб Вооруженных сил Бразилии
 
В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилиаБразилияЗахват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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