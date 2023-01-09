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В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару - РИА Новости, 09.01.2023
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В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару
В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару - РИА Новости, 09.01.2023
В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару
Силовики начали разгонять лагерь сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, расположенного рядом со штабом вооруженных сил страны, сообщил... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:47
2023-01-09T17:14
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Силовики начали разгонять лагерь сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, расположенного рядом со штабом вооруженных сил страны, сообщил телеканал Globo.Более тысячи человек уже вывезли на 40 автобусах для проверки на юг федерального округа.В понедельник утром военная полиция и армия установили заграждения перед штабом ВС Бразилии.По информации местных СМИ, сторонники Болсонару развернули палаточный лагерь несколько недель назад. В выходные со всей Бразилии туда прибыли более ста автобусов с четырьмя тысячами человек. После вспыхнувших в минувшее воскресенье в стране протестов судья Федерального верховного суда Александр де Мораеш постановил демонтировать лагерь.Сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843647576.html
https://ria.ru/20230109/besporyadki-1843655271.html
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захват правительственных зданий в бразилии, в мире, бразилия, бразилиа
Захват правительственных зданий в Бразилии, В мире, Бразилия, Бразилиа
15:47 09.01.2023 (обновлено: 17:14 09.01.2023)
 
В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару

Globo: в Бразилии ликвидируют лагерь сторонников Болсонару, вывезли более тысячи человек

© AFP 2022 / MAURO PIMENTELВоенные демонтируют лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перед зданием штаба армии в Бразилиа
Военные демонтируют лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перед зданием штаба армии в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL
Военные демонтируют лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перед зданием штаба армии в Бразилиа
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Силовики начали разгонять лагерь сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, расположенного рядом со штабом вооруженных сил страны, сообщил телеканал Globo.
"Военная полиция федерального округа и армия проводят операцию в штабе армии в Бразилиа в понедельник утром", — говорится в публикации.
Более тысячи человек уже вывезли на 40 автобусах для проверки на юг федерального округа.
В понедельник утром военная полиция и армия установили заграждения перед штабом ВС Бразилии.
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По информации местных СМИ, сторонники Болсонару развернули палаточный лагерь несколько недель назад. В выходные со всей Бразилии туда прибыли более ста автобусов с четырьмя тысячами человек. После вспыхнувших в минувшее воскресенье в стране протестов судья Федерального верховного суда Александр де Мораеш постановил демонтировать лагерь.
Сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.
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В МИД России осудили беспорядки в Бразилии
Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
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