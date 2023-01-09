15:47 09.01.2023 (обновлено: 17:14 09.01.2023)
В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару
Globo: в Бразилии ликвидируют лагерь сторонников Болсонару, вывезли более тысячи человек
© AFP 2022 / MAURO PIMENTELВоенные демонтируют лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перед зданием штаба армии в Бразилиа
Военные демонтируют лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перед зданием штаба армии в Бразилиа
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Силовики начали разгонять лагерь сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, расположенного рядом со штабом вооруженных сил страны, сообщил телеканал Globo.
"Военная полиция федерального округа и армия проводят операцию в штабе армии в Бразилиа в понедельник утром", — говорится в публикации.
Более тысячи человек уже вывезли на 40 автобусах для проверки на юг федерального округа.
В понедельник утром военная полиция и армия установили заграждения перед штабом ВС Бразилии.
По информации местных СМИ, сторонники Болсонару развернули палаточный лагерь несколько недель назад. В выходные со всей Бразилии туда прибыли более ста автобусов с четырьмя тысячами человек. После вспыхнувших в минувшее воскресенье в стране протестов судья Федерального верховного суда Александр де Мораеш постановил демонтировать лагерь.
Сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.
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Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.