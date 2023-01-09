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В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма - РИА Новости, 09.01.2023
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В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма
В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма - РИА Новости, 09.01.2023
В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма
Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому назвал события в Бразилии проявлениями трампизма. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:19
2023-01-09T15:19
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилиа
греция
бразилия
захват правительственных зданий в бразилии
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АФИНЫ, 9 янв – РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому назвал события в Бразилии проявлениями трампизма. На брифинге в понедельник журналисты попросили прокомментировать вторжение сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в здание конгресса и резиденцию президента. "Я хочу осудить безоговорочно такие неприемлемые действия", - сказал Иконому. "Мы видим, что трампизм вдохновляет на экстремальное политическое поведение в общем во всем мире, политику токсичности, обострения. И было бы хорошо, если бы это поняли все, кто время от времени предается такого рода политической тактике, токсичности, экстремальной политике, даже ставя под сомнение результаты народного волеизъявления", - сказал официальный представитель правительства Греции. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843659705.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/braziliya-1843646932.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилиа, греция, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилиа, Греция, Бразилия, Захват правительственных зданий в Бразилии
15:19 09.01.2023
 
В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма

Представитель правительства Греции назвал события в Бразилии проявлениями трампизма

© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
Протесты в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 янв – РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому назвал события в Бразилии проявлениями трампизма.
На брифинге в понедельник журналисты попросили прокомментировать вторжение сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в здание конгресса и резиденцию президента.
Полицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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"Я хочу осудить безоговорочно такие неприемлемые действия", - сказал Иконому.
"Мы видим, что трампизм вдохновляет на экстремальное политическое поведение в общем во всем мире, политику токсичности, обострения. И было бы хорошо, если бы это поняли все, кто время от времени предается такого рода политической тактике, токсичности, экстремальной политике, даже ставя под сомнение результаты народного волеизъявления", - сказал официальный представитель правительства Греции.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Протесты в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилиаГрецияБразилияЗахват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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