В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма
Представитель правительства Греции назвал события в Бразилии проявлениями трампизма
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
АФИНЫ, 9 янв – РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому назвал события в Бразилии проявлениями трампизма.
На брифинге в понедельник журналисты попросили прокомментировать вторжение сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в здание конгресса и резиденцию президента.
"Я хочу осудить безоговорочно такие неприемлемые действия", - сказал Иконому.
"Мы видим, что трампизм вдохновляет на экстремальное политическое поведение в общем во всем мире, политику токсичности, обострения. И было бы хорошо, если бы это поняли все, кто время от времени предается такого рода политической тактике, токсичности, экстремальной политике, даже ставя под сомнение результаты народного волеизъявления", - сказал официальный представитель правительства Греции.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.