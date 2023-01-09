https://ria.ru/20230109/braziliya-1843680798.html

В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма

В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма - РИА Новости, 09.01.2023

В Греции назвали события в Бразилии проявлениями трампизма

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому назвал события в Бразилии проявлениями трампизма. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:19

2023-01-09T15:19

2023-01-09T15:19

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилиа

греция

бразилия

захват правительственных зданий в бразилии

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АФИНЫ, 9 янв – РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому назвал события в Бразилии проявлениями трампизма. На брифинге в понедельник журналисты попросили прокомментировать вторжение сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в здание конгресса и резиденцию президента. "Я хочу осудить безоговорочно такие неприемлемые действия", - сказал Иконому. "Мы видим, что трампизм вдохновляет на экстремальное политическое поведение в общем во всем мире, политику токсичности, обострения. И было бы хорошо, если бы это поняли все, кто время от времени предается такого рода политической тактике, токсичности, экстремальной политике, даже ставя под сомнение результаты народного волеизъявления", - сказал официальный представитель правительства Греции. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843659705.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/braziliya-1843646932.html

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греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилиа, греция, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии