14:19 09.01.2023 (обновлено: 15:14 09.01.2023)
Полиция и армия оградили штаб Вооруженных сил Бразилии
Полиция и армия в Бразилии оградили штаб ВС, перед которым протестующие разбили лагерь
© AP Photo / Eraldo PeresПолицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа
© AP Photo / Eraldo Peres
Полицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полиция и армия оградили штаб Вооруженных сил Бразилии, рядом с которым сторонники бывшего президента Жаира Болсонару разбили палаточный лагерь, сообщил портал G1.
"Военная полиция федерального округа и армия в понедельник утром установили ограждение перед штабом ВС в Бразилиа. Въезд автомобилей на территорию запрещен", — говорится в публикации.
Пешеходы при этом могут передвигаться свободно.
По информации местных СМИ, сторонники Болсонару развернули лагерь несколько недель назад. В выходные со всей Бразилии туда прибыли более ста автобусов с четырьмя тысячами человек. После вспыхнувших в воскресенье в стране протестов судья Федерального верховного суда Александр де Мораеш постановил демонтировать лагерь.
Сообщается, что сторонники экс-президента по-прежнему остаются в лагере. Возле него дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.
Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.