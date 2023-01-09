https://ria.ru/20230109/braziliya-1843644656.html

Лагеря сторонников Болсонару планируют снести за 24 часа

Лагеря сторонников Болсонару планируют снести за 24 часа - РИА Новости, 09.01.2023

Лагеря сторонников Болсонару планируют снести за 24 часа

Верховный суд Бразилии после вспыхнувших в стране в воскресенье протестов постановил в течение 24 часов демонтировать все лагеря сторонников бывшего президента... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:31

2023-01-09T13:31

2023-01-09T13:43

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилиа

сан-паулу (город)

захват правительственных зданий в бразилии

бразилия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Верховный суд Бразилии после вспыхнувших в стране в воскресенье протестов постановил в течение 24 часов демонтировать все лагеря сторонников бывшего президента Жаира Болсонару на территории страны, передает газета 20 minutos. "Верховный суд Бразилии в понедельник постановил армии страны в течение 24 часов демонтировать все "лагеря сторонников Болсонару", существующие в стране после того, как в воскресенье сотни сторонников бывшего президента Жаира Болсонару взяли штурмом здание конгресса и Верховного суда, а также президентский дворец", - говорится в сообщении издания. В понедельник портал G1 сообщал, что судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш постановил незамедлительно демонтировать лагерь сторонников экс-президента, расположенный напротив штаба вооруженных сил в столице страны. Ранее СМИ сообщали, что лагерь был развернут несколько недель назад сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. В выходные со всей страны на место прибыли более 100 автобусов с 4 тысячами человек. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843637854.html

https://ria.ru/20230109/perevorot-1843618156.html

бразилиа

сан-паулу (город)

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилиа, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии, бразилия