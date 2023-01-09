https://ria.ru/20230109/braziliya-1843644656.html
Лагеря сторонников Болсонару планируют снести за 24 часа
Лагеря сторонников Болсонару планируют снести за 24 часа - РИА Новости, 09.01.2023
Лагеря сторонников Болсонару планируют снести за 24 часа
Верховный суд Бразилии после вспыхнувших в стране в воскресенье протестов постановил в течение 24 часов демонтировать все лагеря сторонников бывшего президента... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:31
2023-01-09T13:31
2023-01-09T13:43
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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сан-паулу (город)
захват правительственных зданий в бразилии
бразилия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Верховный суд Бразилии после вспыхнувших в стране в воскресенье протестов постановил в течение 24 часов демонтировать все лагеря сторонников бывшего президента Жаира Болсонару на территории страны, передает газета 20 minutos. "Верховный суд Бразилии в понедельник постановил армии страны в течение 24 часов демонтировать все "лагеря сторонников Болсонару", существующие в стране после того, как в воскресенье сотни сторонников бывшего президента Жаира Болсонару взяли штурмом здание конгресса и Верховного суда, а также президентский дворец", - говорится в сообщении издания. В понедельник портал G1 сообщал, что судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш постановил незамедлительно демонтировать лагерь сторонников экс-президента, расположенный напротив штаба вооруженных сил в столице страны. Ранее СМИ сообщали, что лагерь был развернут несколько недель назад сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. В выходные со всей страны на место прибыли более 100 автобусов с 4 тысячами человек. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843637854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилиа, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилиа, Сан-Паулу (город), Захват правительственных зданий в Бразилии, Бразилия
13:31 09.01.2023 (обновлено: 13:43 09.01.2023)
Лагеря сторонников Болсонару планируют снести за 24 часа
Верховный суд Бразилии постановил снести все лагеря сторонников Болсонару за 24 часа
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Верховный суд Бразилии после вспыхнувших в стране в воскресенье протестов постановил в течение 24 часов демонтировать все лагеря сторонников бывшего президента Жаира Болсонару на территории страны, передает газета 20 minutos
.
"Верховный суд Бразилии в понедельник постановил армии страны в течение 24 часов демонтировать все "лагеря сторонников Болсонару", существующие в стране после того, как в воскресенье сотни сторонников бывшего президента Жаира Болсонару взяли штурмом здание конгресса и Верховного суда, а также президентский дворец", - говорится в сообщении издания.
В понедельник портал G1 сообщал, что судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш постановил незамедлительно демонтировать лагерь сторонников экс-президента, расположенный напротив штаба вооруженных сил в столице страны. Ранее СМИ сообщали, что лагерь был развернут несколько недель назад сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. В выходные со всей страны на место прибыли более 100 автобусов с 4 тысячами человек.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу
, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа
варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.