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В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
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В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии
В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии
Россия осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка, заявил... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:06
2023-01-09T13:11
бразилия
захват правительственных зданий в бразилии
в мире
луис инасиу лула да силва
россия
дмитрий песков
жаир болсонару
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. И абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин поздравлял своего бразильского коллегу с победой на выборах. "И мы по-прежнему ценим высоко усилия господина да Силвы, его развитие двусторонних отношений", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843572444.html
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бразилия, захват правительственных зданий в бразилии, в мире, луис инасиу лула да силва, россия, дмитрий песков, жаир болсонару
Бразилия, Захват правительственных зданий в Бразилии, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, Дмитрий Песков, Жаир Болсонару
13:06 09.01.2023 (обновлено: 13:11 09.01.2023)
 
В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии

Песков поддержал президента Бразилии Лулу да Силву в усилиях по восстановлению порядка

© AP Photo / Eraldo PeresПротестующие в Бразилиа
Протестующие в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Протестующие в Бразилиа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. И абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность", - сказал Песков журналистам.
Протесты в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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В Совфеде назвали беспорядки в Бразилии "путчем в никуда"
Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин поздравлял своего бразильского коллегу с победой на выборах. "И мы по-прежнему ценим высоко усилия господина да Силвы, его развитие двусторонних отношений", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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Президент Колумбии назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма
 
БразилияЗахват правительственных зданий в БразилииВ миреЛуис Инасиу Лула да СилваРоссияДмитрий ПесковЖаир Болсонару
 
 
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