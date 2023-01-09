13:06 09.01.2023 (обновлено: 13:11 09.01.2023)
В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии
Песков поддержал президента Бразилии Лулу да Силву в усилиях по восстановлению порядка
© AP Photo / Eraldo PeresПротестующие в Бразилиа
© AP Photo / Eraldo Peres
Протестующие в Бразилиа
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. И абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин поздравлял своего бразильского коллегу с победой на выборах. "И мы по-прежнему ценим высоко усилия господина да Силвы, его развитие двусторонних отношений", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.