https://ria.ru/20230109/braziliya-1843637854.html

В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии

В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023

В Кремле осудили зачинщиков беспорядков в Бразилии

Россия осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка, заявил... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:06

2023-01-09T13:06

2023-01-09T13:11

бразилия

захват правительственных зданий в бразилии

в мире

луис инасиу лула да силва

россия

дмитрий песков

жаир болсонару

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. И абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин поздравлял своего бразильского коллегу с победой на выборах. "И мы по-прежнему ценим высоко усилия господина да Силвы, его развитие двусторонних отношений", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843572444.html

https://ria.ru/20230108/besporyadki-1843548513.html

бразилия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бразилия, захват правительственных зданий в бразилии, в мире, луис инасиу лула да силва, россия, дмитрий песков, жаир болсонару