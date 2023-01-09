https://ria.ru/20230109/braziliya-1843629684.html
СМИ: Верховный суд Бразилии постановил снести лагерь сторонников Болсонару
СМИ: Верховный суд Бразилии постановил снести лагерь сторонников Болсонару - РИА Новости, 09.01.2023
СМИ: Верховный суд Бразилии постановил снести лагерь сторонников Болсонару
Судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш после вспыхнувших в стране протестов постановил незамедлительно демонтировать лагерь сторонников РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:36
2023-01-09T12:36
2023-01-09T12:36
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
бразилиа
сан-паулу (город)
захват правительственных зданий в бразилии
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш после вспыхнувших в стране протестов постановил незамедлительно демонтировать лагерь сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару и запретить до конца января въезд грузовиков или автобусов с протестующими в федеральный округ Бразилиа. "Мораеш постановил незамедлительно снести лагерь сторонников переворота напротив штаба вооруженных сил в Бразилиа", - говорится в сообщении местного портала G1. Ранее СМИ сообщали, что лагерь был развернут несколько недель назад сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. В выходные со всей страны на место прибыли более ста автобусов с 4 тысячами человек. Судья также постановил, что протестующие должны освободить все дороги, а также государственные и федеральные общественные здания на территории страны. "Кроме того, он (судья - ред.) постановил незамедлительно до 31 января запретить въезд автобусов и грузовиков с протестующими в федеральный округ", - сообщает портал. В связи с чем, дорожная и федеральная полиция должна организовывать блокаду и задержание транспортного средства и допрос всех пассажиров. Ранее сообщалось, что Александр де Мораеш также постановил снять с должности губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рочу. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/perevorot-1843618156.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, бразилиа, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Бразилиа, Сан-Паулу (город), Захват правительственных зданий в Бразилии
СМИ: Верховный суд Бразилии постановил снести лагерь сторонников Болсонару
G1: Верховный суд Бразилии постановил немедленно снести лагерь сторонников Болсонару
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш после вспыхнувших в стране протестов постановил
незамедлительно демонтировать лагерь сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару и запретить до конца января въезд грузовиков или автобусов с протестующими в федеральный округ Бразилиа.
"Мораеш постановил незамедлительно снести лагерь сторонников переворота напротив штаба вооруженных сил в Бразилиа", - говорится в сообщении местного портала G1.
Ранее СМИ сообщали, что лагерь был развернут несколько недель назад сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. В выходные со всей страны на место прибыли более ста автобусов с 4 тысячами человек.
Судья также постановил, что протестующие должны освободить все дороги, а также государственные и федеральные общественные здания на территории страны.
"Кроме того, он (судья - ред.) постановил незамедлительно до 31 января запретить въезд автобусов и грузовиков с протестующими в федеральный округ", - сообщает портал. В связи с чем, дорожная и федеральная полиция должна организовывать блокаду и задержание транспортного средства и допрос всех пассажиров.
Ранее сообщалось, что Александр де Мораеш также постановил снять с должности губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рочу.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу
, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.