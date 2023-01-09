https://ria.ru/20230109/braziliya-1843629684.html

СМИ: Верховный суд Бразилии постановил снести лагерь сторонников Болсонару

СМИ: Верховный суд Бразилии постановил снести лагерь сторонников Болсонару - РИА Новости, 09.01.2023

СМИ: Верховный суд Бразилии постановил снести лагерь сторонников Болсонару

Судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш после вспыхнувших в стране протестов постановил незамедлительно демонтировать лагерь сторонников РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:36

2023-01-09T12:36

2023-01-09T12:36

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилия

бразилиа

сан-паулу (город)

захват правительственных зданий в бразилии

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораеш после вспыхнувших в стране протестов постановил незамедлительно демонтировать лагерь сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару и запретить до конца января въезд грузовиков или автобусов с протестующими в федеральный округ Бразилиа. "Мораеш постановил незамедлительно снести лагерь сторонников переворота напротив штаба вооруженных сил в Бразилиа", - говорится в сообщении местного портала G1. Ранее СМИ сообщали, что лагерь был развернут несколько недель назад сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. В выходные со всей страны на место прибыли более ста автобусов с 4 тысячами человек. Судья также постановил, что протестующие должны освободить все дороги, а также государственные и федеральные общественные здания на территории страны. "Кроме того, он (судья - ред.) постановил незамедлительно до 31 января запретить въезд автобусов и грузовиков с протестующими в федеральный округ", - сообщает портал. В связи с чем, дорожная и федеральная полиция должна организовывать блокаду и задержание транспортного средства и допрос всех пассажиров. Ранее сообщалось, что Александр де Мораеш также постановил снять с должности губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рочу. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/perevorot-1843618156.html

https://ria.ru/20230109/sholts-1843600544.html

бразилия

бразилиа

сан-паулу (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, бразилиа, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии