https://ria.ru/20230109/braziliya-1843627906.html
В Бразилии во время протестов пострадали около 50 человек
В Бразилии во время протестов пострадали около 50 человек - РИА Новости, 09.01.2023
В Бразилии во время протестов пострадали около 50 человек
При протестах в Бразилии пострадали по меньшей мере 46 человек, сообщила газета 20 minutos со ссылкой на данные столичной больницы. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:29
2023-01-09T12:29
2023-01-09T13:03
в мире
бразилия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилиа
сан-паулу (город)
захват правительственных зданий в бразилии
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. При протестах в Бразилии пострадали по меньшей мере 46 человек, сообщила газета 20 minutos со ссылкой на данные столичной больницы.Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двум потребовалась экстренная медицинская помощь.Сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их.Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843629684.html
https://ria.ru/20230109/perevorot-1843618156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилиа, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилиа, Сан-Паулу (город), Захват правительственных зданий в Бразилии
12:29 09.01.2023 (обновлено: 13:03 09.01.2023)
В Бразилии во время протестов пострадали около 50 человек
Во время протестов в Бразилии были ранены по меньшей мере 46 человек