Во время протестов в Бразилии пострадали по меньшей мере пять журналистов
Протестующие в Бразилии напали на пятерых журналистов, освещавших события
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По меньшей мере пять журналистов подверглись нападениям во время освещения вспыхнувших в воскресенье протестов в Бразилии, сообщила бразильская ассоциация журналистов-расследователей (Abraji).
"Не менее пять журналистов подверглись нападениям, у них была сломана или украдена техника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации со ссылкой на данные союза журналистов федерального округа.
Организация осудила нападения на журналистов, которые "лишь выполняли свою работу по мониторингу и освещению событий, угрожавших бразильской демократии".
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.