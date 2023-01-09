https://ria.ru/20230109/braziliya-1843564921.html

Губернатора федерального округа Бразилии сняли с должности, пишут СМИ

Губернатора федерального округа Бразилии сняли с должности, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023

Губернатора федерального округа Бразилии сняли с должности, пишут СМИ

Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораеш постановил снять с должности губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рошу после того,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:56

2023-01-09T06:56

2023-01-09T10:41

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МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораеш постановил снять с должности губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рошу после того, как протестующие сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили здания конгресса, Верховного суда и дворец Планалту, передает телеканал CNN Brasil.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Вчера участники беспорядков заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиция оттеснила протестующих. По информации правоохранительных органов, задержаны 170 человек. Роша заявлял, что их число достигло 400.Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По его словам, методы его сторонников вышли за рамки демократии.Сам Роша в разгар событий в столице, к которым оказались не готовы местные службы безопасности, опубликовал в своем блоге обращение с извинениями в адрес президента, конгрессменов и судей Верховного суда. Глава государства не принял извинения и заявил, что за события этого воскресенья придется ответить.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку действующего президента, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230108/besporyadki-1843548513.html

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843555858.html

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захват правительственных зданий в бразилии, в мире, бразилия, бразилиа