https://ria.ru/20230109/braziliya-1843558482.html
В ходе беспорядков в Бразилии задержали более 400 человек
В ходе беспорядков в Бразилии задержали более 400 человек - РИА Новости, 09.01.2023
В ходе беспорядков в Бразилии задержали более 400 человек
Правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:43
2023-01-09T03:43
2023-01-09T04:42
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жаир болсонару
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сан-паулу (город)
захват правительственных зданий в бразилии
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд, сообщил губернатор федерального округа Ибанейс Роша. "Более 400 человек уже задержаны и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению остальных участников террористических актов в федеральном округе, совершенных сегодня днем. Продолжаем наводить порядок", - написал губернатор в своем блоге в Twitter. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/bayden-1843554481.html
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в мире, бразилия, бразилиа, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Бразилия, Бразилиа, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Сан-Паулу (город), Захват правительственных зданий в Бразилии
03:43 09.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
В ходе беспорядков в Бразилии задержали более 400 человек
Правоохранители задержали более 400 участников беспорядков в столице Бразилии
МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд, сообщил губернатор федерального округа Ибанейс Роша.
"Более 400 человек уже задержаны и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению остальных участников террористических актов в федеральном округе, совершенных сегодня днем. Продолжаем наводить порядок", - написал губернатор в своем блоге в Twitter.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа
варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.