03:13 09.01.2023 (обновлено: 04:36 09.01.2023)
Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания
Folha: полиция Бразилии взяла под контроль захваченные протестующими здания в столице
© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Бразильская полиция оттеснила протестующих из разграбленных зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, сообщила газета Folha со ссылкой на правоохранительные органы.
"Силам безопасности удалось освободить захваченные общественные здания на Площади трех властей, применив множество светошумовых бомб и перцовый газ. Перевес в пользу сил правопорядка произошел около 16.00. Были задействованы вертолеты военной полиции и федеральной полиции, которые сбрасывали на площадь газовые гранаты. В дополнение к броневикам также был задействован отряд кавалерии", — говорится в публикации.
Гражданская полиция города Бразилиа сообщила о задержании 170 человек.
Губернатор федерального округа Ибанейс Роша, в свою очередь, заявил о 400 задержанных.
Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По его словам, действия его сторонников вышли за рамки демократии.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.