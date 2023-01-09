https://ria.ru/20230109/braziliya-1843555858.html

Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания

Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания - РИА Новости, 09.01.2023

Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания

Бразильская полиция оттеснила протестующих из разграбленных зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, сообщила газета Folha со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T03:13

2023-01-09T03:13

2023-01-09T04:36

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

бразилиа

сан-паулу (город)

захват правительственных зданий в бразилии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843558368_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_1d20abfac98f8d51e1d72f49ef34ccbf.jpg

МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Бразильская полиция оттеснила протестующих из разграбленных зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, сообщила газета Folha со ссылкой на правоохранительные органы."Силам безопасности удалось освободить захваченные общественные здания на Площади трех властей, применив множество светошумовых бомб и перцовый газ. Перевес в пользу сил правопорядка произошел около 16.00. Были задействованы вертолеты военной полиции и федеральной полиции, которые сбрасывали на площадь газовые гранаты. В дополнение к броневикам также был задействован отряд кавалерии", — говорится в публикации.Гражданская полиция города Бразилиа сообщила о задержании 170 человек.Губернатор федерального округа Ибанейс Роша, в свою очередь, заявил о 400 задержанных.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По его словам, действия его сторонников вышли за рамки демократии.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html

https://ria.ru/20230109/bayden-1843554481.html

бразилия

бразилиа

сан-паулу (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, бразилиа, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии