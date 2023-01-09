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Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания - РИА Новости, 09.01.2023
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Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания
Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания - РИА Новости, 09.01.2023
Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания
Бразильская полиция оттеснила протестующих из разграбленных зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, сообщила газета Folha со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:13
2023-01-09T04:36
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
бразилиа
сан-паулу (город)
захват правительственных зданий в бразилии
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МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Бразильская полиция оттеснила протестующих из разграбленных зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, сообщила газета Folha со ссылкой на правоохранительные органы."Силам безопасности удалось освободить захваченные общественные здания на Площади трех властей, применив множество светошумовых бомб и перцовый газ. Перевес в пользу сил правопорядка произошел около 16.00. Были задействованы вертолеты военной полиции и федеральной полиции, которые сбрасывали на площадь газовые гранаты. В дополнение к броневикам также был задействован отряд кавалерии", — говорится в публикации.Гражданская полиция города Бразилиа сообщила о задержании 170 человек.Губернатор федерального округа Ибанейс Роша, в свою очередь, заявил о 400 задержанных.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По его словам, действия его сторонников вышли за рамки демократии.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html
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бразилия
бразилиа
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, бразилиа, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилиа, Сан-Паулу (город), Захват правительственных зданий в Бразилии
03:13 09.01.2023 (обновлено: 04:36 09.01.2023)
 
Бразильская полиция взяла под контроль захваченные протестующими здания

Folha: полиция Бразилии взяла под контроль захваченные протестующими здания в столице

© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
Протесты в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии
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МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Бразильская полиция оттеснила протестующих из разграбленных зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, сообщила газета Folha со ссылкой на правоохранительные органы.
"Силам безопасности удалось освободить захваченные общественные здания на Площади трех властей, применив множество светошумовых бомб и перцовый газ. Перевес в пользу сил правопорядка произошел около 16.00. Были задействованы вертолеты военной полиции и федеральной полиции, которые сбрасывали на площадь газовые гранаты. В дополнение к броневикам также был задействован отряд кавалерии", — говорится в публикации.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Гражданская полиция города Бразилиа сообщила о задержании 170 человек.
Губернатор федерального округа Ибанейс Роша, в свою очередь, заявил о 400 задержанных.
Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По его словам, действия его сторонников вышли за рамки демократии.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
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В миреБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваБразилиаСан-Паулу (город)Захват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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