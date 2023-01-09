https://ria.ru/20230109/braziliya-1843552467.html

В Бразилии арестовали 30 подозреваемых в захвате правительственных зданий

В Бразилии арестовали 30 подозреваемых в захвате правительственных зданий - РИА Новости, 09.01.2023

В Бразилии арестовали 30 подозреваемых в захвате правительственных зданий

Судья верховного суда Бразилии постановил арестовать 30 участников беспорядков в столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару на время захватили... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T01:24

2023-01-09T01:24

2023-01-09T04:42

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луис инасиу лула да силва

захват правительственных зданий в бразилии

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МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Судья верховного суда Бразилии постановил арестовать 30 участников беспорядков в столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару на время захватили здания конгресса, верховного суда и дворец Планалту, есть информация о 150 задержанных, говорится в текстовой трансляции на сайте портала G1. "Судья Александр де Мораеш постановил арестовать 30 человек, задержанных на месте преступления", — уточняется в сообщении. По информации портала, в отношении остальных задержанных также ожидаются решения об арестах.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который находится в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции варварством захват правительственных зданий в Бразилиа, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он охарактеризовал их как "варварство" и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона.

https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html

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бразилиа

сан-паулу (город)

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в мире, бразилия, бразилиа, сан-паулу (город), жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, захват правительственных зданий в бразилии