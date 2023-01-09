00:33 09.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы в Бразилии
Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы из-за беспорядков в Бразилии
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал варварством захват правительственных зданий в Бразилиа и распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ.
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"Вы, должно быть, следили за сегодняшним варварством в Бразилии. Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса... Тот, кто это сделал, будет найден и наказан. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов. В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону", - заявил президент журналистам.
В ходе выступления глава государства, который находится в Сан-Паулу, зачитал "указ о федеральном вмешательстве" для обеспечения общественной безопасности в Бразилиа - эта мера позволяет федеральным властям смещать городских чиновников и задействовать федеральные силы безопасности и правопорядка для региональных операций.
Первым решением Лула назначил новым руководителем общественной безопасности Бразилиа Рикардо Гарсию Капелли - секретаря и заместителя главы министерства юстиции.