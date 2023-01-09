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Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
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Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы в Бразилии
Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы в Бразилии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал варварством захват правительственных зданий в Бразилиа и распорядился задействовать федеральные силы для... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T00:33
2023-01-09T04:42
в мире
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
бразилия
бразилиа
сан-паулу (город)
захват правительственных зданий в бразилии
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал варварством захват правительственных зданий в Бразилиа и распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. "Вы, должно быть, следили за сегодняшним варварством в Бразилии. Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса... Тот, кто это сделал, будет найден и наказан. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов. В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону", - заявил президент журналистам. В ходе выступления глава государства, который находится в Сан-Паулу, зачитал "указ о федеральном вмешательстве" для обеспечения общественной безопасности в Бразилиа - эта мера позволяет федеральным властям смещать городских чиновников и задействовать федеральные силы безопасности и правопорядка для региональных операций. Первым решением Лула назначил новым руководителем общественной безопасности Бразилиа Рикардо Гарсию Капелли - секретаря и заместителя главы министерства юстиции.
https://ria.ru/20230101/golod-1842773221.html
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бразилия
бразилиа
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в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, бразилиа, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Бразилия, Бразилиа, Сан-Паулу (город), Захват правительственных зданий в Бразилии
00:33 09.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
 
Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы в Бразилии

Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы из-за беспорядков в Бразилии

© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал варварством захват правительственных зданий в Бразилиа и распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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"Вы, должно быть, следили за сегодняшним варварством в Бразилии. Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса... Тот, кто это сделал, будет найден и наказан. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов. В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону", - заявил президент журналистам.
В ходе выступления глава государства, который находится в Сан-Паулу, зачитал "указ о федеральном вмешательстве" для обеспечения общественной безопасности в Бразилиа - эта мера позволяет федеральным властям смещать городских чиновников и задействовать федеральные силы безопасности и правопорядка для региональных операций.
Первым решением Лула назначил новым руководителем общественной безопасности Бразилиа Рикардо Гарсию Капелли - секретаря и заместителя главы министерства юстиции.
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В миреЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир БолсонаруБразилияБразилиаСан-Паулу (город)Захват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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