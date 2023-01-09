https://ria.ru/20230109/brazilia-1843767751.html

Россиян призвали избегать места скопления людей в Бразилиа

Россиян призвали избегать места скопления людей в Бразилиа - РИА Новости, 09.01.2023

Россиян призвали избегать места скопления людей в Бразилиа

Посольство РФ в Бразилии призвало россиян не посещать мест массового скопления людей в столице страны. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:37

2023-01-09T20:37

2023-01-09T20:37

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилиа

бразилия

захват правительственных зданий в бразилии

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Бразилии призвало россиян не посещать мест массового скопления людей в столице страны. "Уважаемые сограждане! В связи с обстановкой повышенной опасности в городе Бразилиа просьба сократить посещение мест массового скопления людей в Бразилиа", - сообщило посольство в своем телеграм-канале. Силовики в столице Бразилии в понедельник начали операцию по разгону лагеря сторонников бывшего президента страны Жаира Болсонару, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил, как минимум 1,2 тысячи человек уже вывезли на 40 автобусах для их проверки, сообщает телеканал Globo. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843681343.html

https://ria.ru/20230109/besporyadki-1843655271.html

бразилиа

бразилия

россия

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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилиа, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии, россия