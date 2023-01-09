00:42 09.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии
Боррель в свете беспорядков в Бразилии выразил поддержку президенту страны Луле да Силве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свете беспорядков в Бразилии заявил, что потрясен "незаконной оккупацией" бразильского правительственного квартала со стороны экстремистов, и выразил поддержку президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве.
Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где была запланирована инспекция строительных работ.
"Потрясен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией бразильского правительственного квартала воинствующими экстремистами", - написал Боррель в Twitter.
Он выразил "полную поддержку" президенту Луле да Силве и его правительству, конгрессу и федеральному верховному суду Бразилии. "Бразильская демократия восторжествует над насилием и экстремизмом", - отметил глава европейской дипломатии.
В январе Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.