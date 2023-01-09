https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html

Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии

Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023

Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свете беспорядков в Бразилии заявил, что потрясен "незаконной оккупацией" бразильского правительственного квартала со... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T00:42

2023-01-09T00:42

2023-01-09T04:42

в мире

евросоюз

бразилия

сан-паулу (город)

жаир болсонару

жозеп боррель

луис инасиу лула да силва

захват правительственных зданий в бразилии

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свете беспорядков в Бразилии заявил, что потрясен "незаконной оккупацией" бразильского правительственного квартала со стороны экстремистов, и выразил поддержку президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где была запланирована инспекция строительных работ. Он выразил "полную поддержку" президенту Луле да Силве и его правительству, конгрессу и федеральному верховному суду Бразилии. "Бразильская демократия восторжествует над насилием и экстремизмом", - отметил глава европейской дипломатии. В январе Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843550632.html

бразилия

сан-паулу (город)

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в мире, евросоюз, бразилия, сан-паулу (город), жаир болсонару, жозеп боррель, луис инасиу лула да силва, захват правительственных зданий в бразилии