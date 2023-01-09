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Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
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Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии
Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свете беспорядков в Бразилии заявил, что потрясен "незаконной оккупацией" бразильского правительственного квартала со... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T00:42
2023-01-09T04:42
в мире
евросоюз
бразилия
сан-паулу (город)
жаир болсонару
жозеп боррель
луис инасиу лула да силва
захват правительственных зданий в бразилии
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свете беспорядков в Бразилии заявил, что потрясен "незаконной оккупацией" бразильского правительственного квартала со стороны экстремистов, и выразил поддержку президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где была запланирована инспекция строительных работ. Он выразил "полную поддержку" президенту Луле да Силве и его правительству, конгрессу и федеральному верховному суду Бразилии. "Бразильская демократия восторжествует над насилием и экстремизмом", - отметил глава европейской дипломатии. В январе Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.
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в мире, евросоюз, бразилия, сан-паулу (город), жаир болсонару, жозеп боррель, луис инасиу лула да силва, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Евросоюз, Бразилия, Сан-Паулу (город), Жаир Болсонару, Жозеп Боррель, Луис Инасиу Лула да Силва, Захват правительственных зданий в Бразилии
00:42 09.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
 
Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии

Боррель в свете беспорядков в Бразилии выразил поддержку президенту страны Луле да Силве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свете беспорядков в Бразилии заявил, что потрясен "незаконной оккупацией" бразильского правительственного квартала со стороны экстремистов, и выразил поддержку президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве.
Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где была запланирована инспекция строительных работ.
"Потрясен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией бразильского правительственного квартала воинствующими экстремистами", - написал Боррель в Twitter.
Он выразил "полную поддержку" президенту Луле да Силве и его правительству, конгрессу и федеральному верховному суду Бразилии. "Бразильская демократия восторжествует над насилием и экстремизмом", - отметил глава европейской дипломатии.
В январе Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
00:33
Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы в Бразилии
 
В миреЕвросоюзБразилияСан-Паулу (город)Жаир БолсонаруЖозеп БоррельЛуис Инасиу Лула да СилваЗахват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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