20:23 09.01.2023 (обновлено: 22:20 09.01.2023)
В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ
Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали в США
Жаир Болсонару. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу в США с болями в брюшной полости, сообщило издание O Globo.
Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
Проблемы со здоровьем экс-глава государства испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс почти за месяц до голосования. Орудие повредило брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций.
В Бразилии при этом продолжаются беспорядки на фоне результатов выборов президента. Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.
Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
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