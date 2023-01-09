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В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
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В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ
В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу в США с болями в брюшной полости, сообщило издание O Globo. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T20:23
2023-01-09T22:20
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
сша
орландо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу в США с болями в брюшной полости, сообщило издание O Globo.Уточняется, что его госпитализировали в городе Орландо в штате Флорида. Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Проблемы со здоровьем экс-глава государства испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс почти за месяц до голосования. Орудие повредило брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций.В Бразилии при этом продолжаются беспорядки на фоне результатов выборов президента. Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843689035.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, сша, орландо
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, США, Орландо
20:23 09.01.2023 (обновлено: 22:20 09.01.2023)
 
В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ

Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали в США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жаир Болсонару. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу в США с болями в брюшной полости, сообщило издание O Globo.
Уточняется, что его госпитализировали в городе Орландо в штате Флорида.
Военные демонтируют лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перед зданием штаба армии в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:47
В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару
Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
Проблемы со здоровьем экс-глава государства испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс почти за месяц до голосования. Орудие повредило брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций.
В Бразилии при этом продолжаются беспорядки на фоне результатов выборов президента. Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 04:05
Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии
Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
Покушение на Жаира Болсонару. 6 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 28.05.2019
28 мая 2019, 03:03
В Бразилии признали невменяемым мужчину, напавшего с ножом на Болсонару
 
В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияСШАОрландо
 
 
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