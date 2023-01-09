https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843765001.html

В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ

В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023

В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу в США с болями в брюшной полости, сообщило издание O Globo. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:23

2023-01-09T20:23

2023-01-09T22:20

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилия

сша

орландо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу в США с болями в брюшной полости, сообщило издание O Globo.Уточняется, что его госпитализировали в городе Орландо в штате Флорида. Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Проблемы со здоровьем экс-глава государства испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс почти за месяц до голосования. Орудие повредило брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций.В Бразилии при этом продолжаются беспорядки на фоне результатов выборов президента. Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года, вчера заняли здания Верховного суда, конгресса и резиденции президента и разграбили их. Полиции только к вечеру удалось оттеснить участников беспорядков, задержаны более 400 человек.Протестующие требуют отставки действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Он победил во втором туре, с небольшим отрывом обогнав Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Лула да Силва распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Он назвал их варварскими и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По словам бывшего президента, методы его сторонников вышли за рамки демократии.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843689035.html

https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843559688.html

https://ria.ru/20190528/1554972907.html

бразилия

сша

орландо

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, сша, орландо