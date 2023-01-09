https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843559688.html
Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии
Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что действия его сторонников, которые разгромили здания конгресса, верховного суда и дворец Планалту, выходят... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T04:05
2023-01-09T04:05
2023-01-09T04:42
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что действия его сторонников, которые разгромили здания конгресса, верховного суда и дворец Планалту, выходят за рамки демократии. "Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила. На протяжении всего своего мандата я всегда придерживался четырех строк конституции, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу", - написал политик в своем блоге в Twitter. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
https://ria.ru/20230109/bayden-1843554481.html
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в мире, бразилиа, бразилия, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, сан-паулу (город), захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Бразилиа, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Сан-Паулу (город), Захват правительственных зданий в Бразилии
04:05 09.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии
Болсонару заявил, что действия его сторонников выходят за рамки демократии
МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что действия его сторонников, которые разгромили здания конгресса, верховного суда и дворец Планалту, выходят за рамки демократии.
"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила. На протяжении всего своего мандата я всегда придерживался четырех строк конституции, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу
, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа
варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.