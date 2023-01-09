https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843559688.html

Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии

Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023

Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что действия его сторонников, которые разгромили здания конгресса, верховного суда и дворец Планалту, выходят... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T04:05

2023-01-09T04:05

2023-01-09T04:42

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луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

сан-паулу (город)

захват правительственных зданий в бразилии

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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что действия его сторонников, которые разгромили здания конгресса, верховного суда и дворец Планалту, выходят за рамки демократии. "Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила. На протяжении всего своего мандата я всегда придерживался четырех строк конституции, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу", - написал политик в своем блоге в Twitter. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/bayden-1843554481.html

https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html

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