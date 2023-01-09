https://ria.ru/20230109/bezeka-1843657424.html

В Польше журналиста Sputnik Безеку объявили нежелательным лицом

В Польше журналиста Sputnik Безеку объявили нежелательным лицом - РИА Новости, 09.01.2023

В Польше журналиста Sputnik Безеку объявили нежелательным лицом

Корреспондент агентства Sputnik Виктор Безека объявлен нежелательным лицом на территории Польши из-за его публицистической деятельности, сообщает департамент... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:50

2023-01-09T13:50

2023-01-09T14:14

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

польша

россия

журналистика

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg

ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Корреспондент агентства Sputnik Виктор Безека объявлен нежелательным лицом на территории Польши из-за его публицистической деятельности, сообщает департамент национальной безопасности канцелярии премьер-министра; аналогичные меры в отношении других российских журналистов МИД РФ критиковал как нарушение свободы СМИ. Там утверждается, что публицистическая деятельность Безеки якобы "является элементом информационной борьбы, проводимой Кремлем против Польши и ЕС", журналист "уже много лет занимается распространением российской пропаганды, направленной против интересов Польской республики и имиджа Польши на международной арене". Это не первый случай внесения властями Польши журналистов в список нежелательных личностей на территории страны. В марте 2021 года был продлен до 2025 года запрет на въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны журналиста агентства РИА Новости Леонида Свиридова. Sputnik, где работает Безека, и РИА Новости, корреспондентом которого в Варшаве был Свиридов, входят в медиагруппу "Россия сегодня". В том же году аналогичное решение было вынесено в отношении корреспондента ВГТРК Евгения Решетнева. "Российские журналисты, работающие в Польше, представляют собой группу, используемую для агрессивных информационных действий Кремля против польской республики, стран НАТО и Запада. Польша неизменно остается одной из основных целей этих действий", - утверждают в канцелярии польского премьера. В МИД России ранее заявляли, что Польша нарушает свободу СМИ и шенгенское законодательство, устраивая гонения на российских журналистов.

https://ria.ru/20230109/ogurets-1843560558.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, польша, россия, журналистика, sputnik