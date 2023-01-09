13:50 09.01.2023 (обновлено: 14:14 09.01.2023)
В Польше журналиста Sputnik Безеку объявили нежелательным лицом
В Польше корреспондента Sputnik Безеку объявили нежелательным лицом за публицистику
Флаг Польши и Евросоюза в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Корреспондент агентства Sputnik Виктор Безека объявлен нежелательным лицом на территории Польши из-за его публицистической деятельности, сообщает департамент национальной безопасности канцелярии премьер-министра; аналогичные меры в отношении других российских журналистов МИД РФ критиковал как нарушение свободы СМИ.
"По просьбе главы Агентства внутренней безопасности в список нежелательных иностранцев на территории Польской Республики был включен гражданин России Виктор Безека", - говорится в сообщении.
Там утверждается, что публицистическая деятельность Безеки якобы "является элементом информационной борьбы, проводимой Кремлем против Польши и ЕС", журналист "уже много лет занимается распространением российской пропаганды, направленной против интересов Польской республики и имиджа Польши на международной арене".
Это не первый случай внесения властями Польши журналистов в список нежелательных личностей на территории страны. В марте 2021 года был продлен до 2025 года запрет на въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны журналиста агентства РИА Новости Леонида Свиридова. Sputnik, где работает Безека, и РИА Новости, корреспондентом которого в Варшаве был Свиридов, входят в медиагруппу "Россия сегодня". В том же году аналогичное решение было вынесено в отношении корреспондента ВГТРК Евгения Решетнева.
"Российские журналисты, работающие в Польше, представляют собой группу, используемую для агрессивных информационных действий Кремля против польской республики, стран НАТО и Запада. Польша неизменно остается одной из основных целей этих действий", - утверждают в канцелярии польского премьера.
В МИД России ранее заявляли, что Польша нарушает свободу СМИ и шенгенское законодательство, устраивая гонения на российских журналистов.