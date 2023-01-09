https://ria.ru/20230109/besporyadki-1843655271.html

В МИД России осудили беспорядки в Бразилии

В МИД России осудили беспорядки в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023

В МИД России осудили беспорядки в Бразилии

Москва решительно осуждает беспорядки, устроенные представителями бразильской оппозиции, в МИД РФ уверены, что все последствия произошедшего удастся преодолеть, РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:07

2023-01-09T14:07

2023-01-09T14:07

в мире

луис инасиу лула да силва

бразилия

россия

москва

брикс

оон

захват правительственных зданий в бразилии

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает беспорядки, устроенные представителями бразильской оппозиции, в МИД РФ уверены, что все последствия произошедшего удастся преодолеть, сообщается на сайте министерства иностранных дел России. "Решительно осуждаем действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции, которые 8 января сего года устроили погромы в расположенных в столице этой страны зданиях органов государственной власти", - говорится в сообщении. Отмечается, что МИД РФ исходит из недопустимости попыток нарушения конституционного строя, выражает поддержку вступившему в должность 1 января президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. "Уверены, что благодаря его авторитету, подтвержденному по итогам народного волеизъявления, и опыту государственного управления удастся, опираясь на демократические устои государства, преодолеть последствия произошедшего", - добавили в министерстве. "Убеждены в важности сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, являющейся нашим стратегическим партнером, активным участником БРИКС, "Группы двадцати", в настоящее время входящей в состав Совета Безопасности ООН", - подчеркнули в МИД России. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843647576.html

https://ria.ru/20230108/besporyadki-1843548513.html

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843572444.html

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в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, москва, брикс, оон, захват правительственных зданий в бразилии, жаир болсонару