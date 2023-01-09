02:59 09.01.2023 (обновлено: 03:45 09.01.2023)
Берлин "лихорадочно" ищет обещанные Киеву 40 боевых машин, пишут СМИ
Spiegel: Берлин "лихорадочно" ищет обещанные Киеву 40 боевых машин пехоты Marder
© AP Photo / Mindaugas KulbisРазгрузка БМП Marder
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Разгрузка БМП Marder. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Германия "лихорадочно" ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, большую часть которых Берлину придется взять из запасов собственных вооруженных сил, пишет журнал Spiegel.
"Канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты", — говорится в материале.
Согласно публикации, когда стало известно о решении ФРГ передать Украине БМП Marder, военные, политики и специалисты в области безопасности стали гадать, откуда Берлин собирается взять обещанную технику. Отмечается, что представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу пообещал ответить на вопрос "в течение дня", но ответа так и не последовало.
По оценке журнала, слова Шольца "не так-то легко воплотить в жизнь". Согласно информации издания, у оборонного концерна Rheinmetall есть на складе около 60 бракованных БМП Marder, однако их модернизация заняла бы слишком много времени.
"Поскольку федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder для оснащения украинского батальона, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов", — отмечается в публикации.
Депутат бундестага от находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Хеннинг Отте заявил изданию, что правительство ФРГ не подготовилось к поставкам такой техники, из-за чего "бундесверу приходится опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии".
"Дальновидная политика осуществляется иначе", — считает Отте.
Ранее США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.