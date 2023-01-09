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Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок - РИА Новости, 09.01.2023
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Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок
Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок - РИА Новости, 09.01.2023
Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок
Адвокат массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, подал жалобу на приговор, предусматривающий пожизненное... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:03
2023-01-09T15:03
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
пермь
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ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Адвокат массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, подал жалобу на приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде. "Апелляционная жалоба поступила от адвоката. Срок для обжалования еще не истек, он составляет 15 дней", — рассказали в суде. Пермский краевой суд 28 декабря приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и покалечив еще более 40. Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин. Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834691303.html
https://ria.ru/20221123/sud-1833719532.html
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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь
Происшествия, Стрельба в Пермском госуниверситете, Пермь
15:03 09.01.2023
 
Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок

Адвокат массового убийцы Бекмансурова подал апелляцию на пожизненный приговор

© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров
Бывший студент Тимур Бекмансуров - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Андрей Никонов
Перейти в медиабанк
Бывший студент Тимур Бекмансуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Адвокат массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, подал жалобу на приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде.
"Апелляционная жалоба поступила от адвоката. Срок для обжалования еще не истек, он составляет 15 дней", — рассказали в суде.
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 11:09
Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей
Пермский краевой суд 28 декабря приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и покалечив еще более 40. Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин.
Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.
Суд - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября 2022, 16:48
В Перми будут судить студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе
 
ПроисшествияСтрельба в Пермском госуниверситетеПермь
 
 
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