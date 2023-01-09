https://ria.ru/20230109/bekmansurov-1843675572.html
Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок
Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок - РИА Новости, 09.01.2023
Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок
Адвокат массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, подал жалобу на приговор, предусматривающий пожизненное... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:03
2023-01-09T15:03
2023-01-09T15:03
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
пермь
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ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Адвокат массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, подал жалобу на приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде. "Апелляционная жалоба поступила от адвоката. Срок для обжалования еще не истек, он составляет 15 дней", — рассказали в суде. Пермский краевой суд 28 декабря приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и покалечив еще более 40. Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин. Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834691303.html
https://ria.ru/20221123/sud-1833719532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь
Происшествия, Стрельба в Пермском госуниверситете, Пермь
Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал пожизненный срок
Адвокат массового убийцы Бекмансурова подал апелляцию на пожизненный приговор
ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Адвокат массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, подал жалобу на приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде.
"Апелляционная жалоба поступила от адвоката. Срок для обжалования еще не истек, он составляет 15 дней", — рассказали в суде.
Пермский краевой суд 28 декабря приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета
, убив шесть человек и покалечив еще более 40. Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин.
Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.