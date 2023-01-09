Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма - РИА Новости, 09.01.2023
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иллюзорным и пропагандистским клише заявление представителей киевской власти о якобы готовности России... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:45
2023-01-09T10:45
политика
дмитрий белик
михаил подоляк
россия
украина
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c334e041bb0806fcb440557d188c01a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иллюзорным и пропагандистским клише заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить Крым: реальность свидетельствует о другом – в праздничные дни многие россияне предпочли приехать на полуостров. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия "уже готова бежать" из Крыма, выразив надежду на гипотетические успехи украинских военных. "Приспешники Зеленского стараются состязаться в остроумии и оскорблении российского народа. Но, как известно, тот, кто оскорбляет других, сам по себе ничтожная личность. История показала, что Крым неотделим от России, а вот те, кто в этом сомневался - исчезли и забыты", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, если верить украинской пропаганде, то сейчас люди в Крыму на ходу завязывают шнурки в желании спешно покинуть полуостров. "Но если оглянуться вокруг, то мы увидим, что Подоляк живет в своем иллюзорном сумасшедшем мире, в котором над Россией даже солнце не поднимается. Реальная же обстановка показывает обратное. Как раз в Крым на новогодние праздники массово ехали туристы. Но возможно Подоляк об этом не знает, ведь в его понятии Крым пустой и там даже птицы не щебечут", - почеркнул Белик.
https://ria.ru/20230108/granitsy-1843502503.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_49ffce534173877cb88ebc8b332171df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий белик, михаил подоляк, россия, украина, республика крым
Политика, Дмитрий Белик, Михаил Подоляк, Россия, Украина, Республика Крым
10:45 09.01.2023
 
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма

Депутат Белик назвал заявление Киева о "бегстве" России из Крыма искажением реальности

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иллюзорным и пропагандистским клише заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить Крым: реальность свидетельствует о другом – в праздничные дни многие россияне предпочли приехать на полуостров.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия "уже готова бежать" из Крыма, выразив надежду на гипотетические успехи украинских военных.
"Приспешники Зеленского стараются состязаться в остроумии и оскорблении российского народа. Но, как известно, тот, кто оскорбляет других, сам по себе ничтожная личность. История показала, что Крым неотделим от России, а вот те, кто в этом сомневался - исчезли и забыты", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, если верить украинской пропаганде, то сейчас люди в Крыму на ходу завязывают шнурки в желании спешно покинуть полуостров.
"Но если оглянуться вокруг, то мы увидим, что Подоляк живет в своем иллюзорном сумасшедшем мире, в котором над Россией даже солнце не поднимается. Реальная же обстановка показывает обратное. Как раз в Крым на новогодние праздники массово ехали туристы. Но возможно Подоляк об этом не знает, ведь в его понятии Крым пустой и там даже птицы не щебечут", - почеркнул Белик.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 16:30Специальная военная операция на Украине
В Крыму назвали возможным смещение границ спецоперации на запад
 
ПолитикаДмитрий БеликМихаил ПодолякРоссияУкраинаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала