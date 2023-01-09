https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html

В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма

В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма - РИА Новости, 09.01.2023

В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иллюзорным и пропагандистским клише заявление представителей киевской власти о якобы готовности России... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:45

2023-01-09T10:45

2023-01-09T10:45

политика

дмитрий белик

михаил подоляк

россия

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иллюзорным и пропагандистским клише заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить Крым: реальность свидетельствует о другом – в праздничные дни многие россияне предпочли приехать на полуостров. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия "уже готова бежать" из Крыма, выразив надежду на гипотетические успехи украинских военных. "Приспешники Зеленского стараются состязаться в остроумии и оскорблении российского народа. Но, как известно, тот, кто оскорбляет других, сам по себе ничтожная личность. История показала, что Крым неотделим от России, а вот те, кто в этом сомневался - исчезли и забыты", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, если верить украинской пропаганде, то сейчас люди в Крыму на ходу завязывают шнурки в желании спешно покинуть полуостров. "Но если оглянуться вокруг, то мы увидим, что Подоляк живет в своем иллюзорном сумасшедшем мире, в котором над Россией даже солнце не поднимается. Реальная же обстановка показывает обратное. Как раз в Крым на новогодние праздники массово ехали туристы. Но возможно Подоляк об этом не знает, ведь в его понятии Крым пустой и там даже птицы не щебечут", - почеркнул Белик.

https://ria.ru/20230108/granitsy-1843502503.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий белик, михаил подоляк, россия, украина, республика крым