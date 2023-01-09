https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма - РИА Новости, 09.01.2023
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иллюзорным и пропагандистским клише заявление представителей киевской власти о якобы готовности России... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:45
2023-01-09T10:45
2023-01-09T10:45
политика
дмитрий белик
михаил подоляк
россия
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иллюзорным и пропагандистским клише заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить Крым: реальность свидетельствует о другом – в праздничные дни многие россияне предпочли приехать на полуостров. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия "уже готова бежать" из Крыма, выразив надежду на гипотетические успехи украинских военных. "Приспешники Зеленского стараются состязаться в остроумии и оскорблении российского народа. Но, как известно, тот, кто оскорбляет других, сам по себе ничтожная личность. История показала, что Крым неотделим от России, а вот те, кто в этом сомневался - исчезли и забыты", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, если верить украинской пропаганде, то сейчас люди в Крыму на ходу завязывают шнурки в желании спешно покинуть полуостров. "Но если оглянуться вокруг, то мы увидим, что Подоляк живет в своем иллюзорном сумасшедшем мире, в котором над Россией даже солнце не поднимается. Реальная же обстановка показывает обратное. Как раз в Крым на новогодние праздники массово ехали туристы. Но возможно Подоляк об этом не знает, ведь в его понятии Крым пустой и там даже птицы не щебечут", - почеркнул Белик.
https://ria.ru/20230108/granitsy-1843502503.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий белик, михаил подоляк, россия, украина, республика крым
Политика, Дмитрий Белик, Михаил Подоляк, Россия, Украина, Республика Крым
В Госдуме высмеяли заявление Киева о "бегстве" России из Крыма
Депутат Белик назвал заявление Киева о "бегстве" России из Крыма искажением реальности
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иллюзорным и пропагандистским клише заявление представителей киевской власти о якобы готовности России оставить Крым: реальность свидетельствует о другом – в праздничные дни многие россияне предпочли приехать на полуостров.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Россия "уже готова бежать" из Крыма, выразив надежду на гипотетические успехи украинских военных.
"Приспешники Зеленского стараются состязаться в остроумии и оскорблении российского народа. Но, как известно, тот, кто оскорбляет других, сам по себе ничтожная личность. История показала, что Крым неотделим от России, а вот те, кто в этом сомневался - исчезли и забыты", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, если верить украинской пропаганде, то сейчас люди в Крыму на ходу завязывают шнурки в желании спешно покинуть полуостров.
"Но если оглянуться вокруг, то мы увидим, что Подоляк живет в своем иллюзорном сумасшедшем мире, в котором над Россией даже солнце не поднимается. Реальная же обстановка показывает обратное. Как раз в Крым на новогодние праздники массово ехали туристы. Но возможно Подоляк об этом не знает, ведь в его понятии Крым пустой и там даже птицы не щебечут", - почеркнул Белик.