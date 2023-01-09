https://ria.ru/20230109/bayden-1843554481.html

Байден высказался о ситуации в Бразилии

Байден высказался о ситуации в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023

Байден высказался о ситуации в Бразилии

Президент США Джо Байден назвал "возмутительными" события в Бразилии, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару в воскресенье ненадолго захватили РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T02:43

2023-01-09T02:43

2023-01-09T04:42

в мире

бразилия

сша

джо байден

жаир болсонару

джейк салливан

захват правительственных зданий в бразилии

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "возмутительными" события в Бразилии, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару в воскресенье ненадолго захватили несколько правительственных зданий. Толпа, оспаривавшая победу на прошлогодних выборах социалиста Лулы да Силвы, взяла штурмом резиденцию парламента, верховный суд и президентский дворец, но была выбита оттуда подоспевшими силовиками. "Возмутительно", - цитируют журналисты из пула Белого дома первую реакцию Байдена, который находится в поездке на южной границе США. В Twitter Байден написал, что осуждает "покушение на демократию и мирную передачу власти в Бразилии". "Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, и волю бразильского народа нельзя подрывать. Я рассчитываю на продолжение работы с Лулой да Силвой", - отметил он.Ранее события в Бразилии осудил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, назвавший произошедшее попыткой подорвать демократию, а также госсекретарь Энтони Блинкен, который поддержал призыв Лулы да Сильвы к немедленному прекращению беспорядков. Да Силва недавно принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии, а консерватор Болсонару, по сообщению СМИ, уехал в США.

https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843552467.html

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в мире, бразилия, сша, джо байден, жаир болсонару, джейк салливан, захват правительственных зданий в бразилии