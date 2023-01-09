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Байден высказался о ситуации в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
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Байден высказался о ситуации в Бразилии
Байден высказался о ситуации в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023
Байден высказался о ситуации в Бразилии
Президент США Джо Байден назвал "возмутительными" события в Бразилии, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару в воскресенье ненадолго захватили РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T02:43
2023-01-09T04:42
в мире
бразилия
сша
джо байден
жаир болсонару
джейк салливан
захват правительственных зданий в бразилии
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "возмутительными" события в Бразилии, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару в воскресенье ненадолго захватили несколько правительственных зданий. Толпа, оспаривавшая победу на прошлогодних выборах социалиста Лулы да Силвы, взяла штурмом резиденцию парламента, верховный суд и президентский дворец, но была выбита оттуда подоспевшими силовиками. "Возмутительно", - цитируют журналисты из пула Белого дома первую реакцию Байдена, который находится в поездке на южной границе США. В Twitter Байден написал, что осуждает "покушение на демократию и мирную передачу власти в Бразилии". "Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, и волю бразильского народа нельзя подрывать. Я рассчитываю на продолжение работы с Лулой да Силвой", - отметил он.Ранее события в Бразилии осудил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, назвавший произошедшее попыткой подорвать демократию, а также госсекретарь Энтони Блинкен, который поддержал призыв Лулы да Сильвы к немедленному прекращению беспорядков. Да Силва недавно принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии, а консерватор Болсонару, по сообщению СМИ, уехал в США.
https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html
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в мире, бразилия, сша, джо байден, жаир болсонару, джейк салливан, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Бразилия, США, Джо Байден, Жаир Болсонару, Джейк Салливан, Захват правительственных зданий в Бразилии
02:43 09.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
 
Байден высказался о ситуации в Бразилии

Байден осудил события в Бразилии и выразил готовность работать с Лулой да Силвой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "возмутительными" события в Бразилии, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару в воскресенье ненадолго захватили несколько правительственных зданий.
Толпа, оспаривавшая победу на прошлогодних выборах социалиста Лулы да Силвы, взяла штурмом резиденцию парламента, верховный суд и президентский дворец, но была выбита оттуда подоспевшими силовиками.
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Боррель прокомментировал беспорядки в Бразилии
"Возмутительно", - цитируют журналисты из пула Белого дома первую реакцию Байдена, который находится в поездке на южной границе США.
В Twitter Байден написал, что осуждает "покушение на демократию и мирную передачу власти в Бразилии". "Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, и волю бразильского народа нельзя подрывать. Я рассчитываю на продолжение работы с Лулой да Силвой", - отметил он.
Ранее события в Бразилии осудил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, назвавший произошедшее попыткой подорвать демократию, а также госсекретарь Энтони Блинкен, который поддержал призыв Лулы да Сильвы к немедленному прекращению беспорядков.
Да Силва недавно принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии, а консерватор Болсонару, по сообщению СМИ, уехал в США.
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В миреБразилияСШАДжо БайденЖаир БолсонаруДжейк СалливанЗахват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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