https://ria.ru/20230109/azs-1843564573.html

Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт

Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт - РИА Новости, 09.01.2023

Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт

Стоимость топлива на российских АЗС не должна отреагировать на запрет Европы импортировать нефтепродукты из России, власти РФ будут стараться удерживать рост... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:48

2023-01-09T06:48

2023-01-09T06:52

экономика

цены на нефть

сергей колобанов

россия

европа

азия

евросоюз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Стоимость топлива на российских АЗС не должна отреагировать на запрет Европы импортировать нефтепродукты из России, власти РФ будут стараться удерживать рост цен в пределах официальной инфляции, выразил РИА Новости мнение заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Россия поставляет в Европу преимущественно дизельное топливо, а также мазут и нафту. По мнению Колобанова, если для двух последних продуктов можно найти рынок сбыта в Азии после эмбарго, наступающего 5 февраля, то спрос на дизтопливо там значительно ниже, чем в Европе. В результате в России может образоваться избыток дизеля и мазута, полагает эксперт. "Формально по законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли. … При этом на поведении розничных цен бензина и дизтоплива введение эмбарго вообще не должно отразиться: неформализованные договоренности власти с нефтяниками подразумевают, что независимо от внешних факторов цены на АЗС не должны расти выше инфляции", - сказал Колобанов. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году инфляция составит 5,5%. Другой собеседник агентства в отрасли, пожелавший остаться анонимным, оценил риски дефицита бензина в России как крайне невысокие. По его словам, при худшем сценарии из-за снижения спроса на экспортно ориентированный дизель российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) придется менять структуру выпуска нефтепродуктов, и временно сократится выпуск бензина. "Но вероятность такого сценария оценивается как невысокая", - заключил источник. "Сильных предпосылок к изменению подхода к ценообразованию на внутреннем рынке сейчас нет. Из-за социальной значимости вопроса государство будет сдерживать рост цен на топливо в приделах инфляции, используя имеющийся механизм демпфера", - согласился отраслевой источник с мнением аналитика из ЦСР.

https://ria.ru/20230107/evropa-1843330680.html

https://ria.ru/20230108/neft-1843446178.html

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экономика, цены на нефть, сергей колобанов, россия, европа, азия, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)