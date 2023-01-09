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Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт - РИА Новости, 09.01.2023
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Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт
Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт - РИА Новости, 09.01.2023
Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт
Стоимость топлива на российских АЗС не должна отреагировать на запрет Европы импортировать нефтепродукты из России, власти РФ будут стараться удерживать рост... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:48
2023-01-09T06:52
экономика
цены на нефть
сергей колобанов
россия
европа
азия
евросоюз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Стоимость топлива на российских АЗС не должна отреагировать на запрет Европы импортировать нефтепродукты из России, власти РФ будут стараться удерживать рост цен в пределах официальной инфляции, выразил РИА Новости мнение заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Россия поставляет в Европу преимущественно дизельное топливо, а также мазут и нафту. По мнению Колобанова, если для двух последних продуктов можно найти рынок сбыта в Азии после эмбарго, наступающего 5 февраля, то спрос на дизтопливо там значительно ниже, чем в Европе. В результате в России может образоваться избыток дизеля и мазута, полагает эксперт. "Формально по законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли. … При этом на поведении розничных цен бензина и дизтоплива введение эмбарго вообще не должно отразиться: неформализованные договоренности власти с нефтяниками подразумевают, что независимо от внешних факторов цены на АЗС не должны расти выше инфляции", - сказал Колобанов. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году инфляция составит 5,5%. Другой собеседник агентства в отрасли, пожелавший остаться анонимным, оценил риски дефицита бензина в России как крайне невысокие. По его словам, при худшем сценарии из-за снижения спроса на экспортно ориентированный дизель российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) придется менять структуру выпуска нефтепродуктов, и временно сократится выпуск бензина. "Но вероятность такого сценария оценивается как невысокая", - заключил источник. "Сильных предпосылок к изменению подхода к ценообразованию на внутреннем рынке сейчас нет. Из-за социальной значимости вопроса государство будет сдерживать рост цен на топливо в приделах инфляции, используя имеющийся механизм демпфера", - согласился отраслевой источник с мнением аналитика из ЦСР.
https://ria.ru/20230107/evropa-1843330680.html
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экономика, цены на нефть, сергей колобанов, россия, европа, азия, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Сергей Колобанов, Россия, Европа, Азия, Евросоюз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
06:48 09.01.2023 (обновлено: 06:52 09.01.2023)
 
Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт

Сергей Колобанов: стоимость топлива в России не должна отреагировать на эмбарго ЕС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗаправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Стоимость топлива на российских АЗС не должна отреагировать на запрет Европы импортировать нефтепродукты из России, власти РФ будут стараться удерживать рост цен в пределах официальной инфляции, выразил РИА Новости мнение заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Россия поставляет в Европу преимущественно дизельное топливо, а также мазут и нафту. По мнению Колобанова, если для двух последних продуктов можно найти рынок сбыта в Азии после эмбарго, наступающего 5 февраля, то спрос на дизтопливо там значительно ниже, чем в Европе. В результате в России может образоваться избыток дизеля и мазута, полагает эксперт.
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"Формально по законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли. … При этом на поведении розничных цен бензина и дизтоплива введение эмбарго вообще не должно отразиться: неформализованные договоренности власти с нефтяниками подразумевают, что независимо от внешних факторов цены на АЗС не должны расти выше инфляции", - сказал Колобанов. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году инфляция составит 5,5%.
Другой собеседник агентства в отрасли, пожелавший остаться анонимным, оценил риски дефицита бензина в России как крайне невысокие. По его словам, при худшем сценарии из-за снижения спроса на экспортно ориентированный дизель российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) придется менять структуру выпуска нефтепродуктов, и временно сократится выпуск бензина. "Но вероятность такого сценария оценивается как невысокая", - заключил источник.
"Сильных предпосылок к изменению подхода к ценообразованию на внутреннем рынке сейчас нет. Из-за социальной значимости вопроса государство будет сдерживать рост цен на топливо в приделах инфляции, используя имеющийся механизм демпфера", - согласился отраслевой источник с мнением аналитика из ЦСР.
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ЭкономикаЦены на нефтьСергей КолобановРоссияЕвропаАзияЕвросоюзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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