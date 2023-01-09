https://ria.ru/20230109/avto-1843745295.html

Продажи легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59 процентов

Продажи легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59 процентов - РИА Новости, 09.01.2023

Продажи легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59 процентов

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:33

2023-01-09T18:33

2023-01-09T18:33

экономика

авто

россия

автостат

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин – на 59% меньше, чем в 2021 году… Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки (29,4%), львиную долю которых составили легковые автомобили Lada. В 2022 году они разошлись тиражом в 174,7 тыс. единиц, что составляет 27,9% от общего объема рынка", - отметили эксперты, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств. На втором месте корейские бренды, суммарная доля продаж которых в РФ составила 19,5%. Так, автомобили марок Kia (65,7 тысячи машин) и Hyundai (54 тысячи машин) располагаются в рейтинге вслед за отечественной Lada. Совсем немного от лидеров в легковом сегменте отстали китайские производители, общая доля которых составила 19,2%. "С другой стороны, они опередили "европейцев", которые заняли 18,5% на нашем рынке. Впрочем, среди марок французский Renault (40,8 тыс. шт.) оказывается на четвертом месте, а китайский Chery (39,3 тыс. шт.) – на пятом", - уточнили в "Автостате". Доля продаж японских марок на российском рынке легковушек по итогам 2022 года составила 12,4%, а оставшийся 1% рынка принадлежит американским брендам, добавили в агентстве.

https://ria.ru/20230109/proizvodstvo-1843588383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, автостат