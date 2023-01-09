https://ria.ru/20230109/avto-1843745295.html
Продажи легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59 процентов
Продажи легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59 процентов - РИА Новости, 09.01.2023
Продажи легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59 процентов
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:33
2023-01-09T18:33
2023-01-09T18:33
экономика
авто
россия
автостат
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин – на 59% меньше, чем в 2021 году… Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки (29,4%), львиную долю которых составили легковые автомобили Lada. В 2022 году они разошлись тиражом в 174,7 тыс. единиц, что составляет 27,9% от общего объема рынка", - отметили эксперты, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств. На втором месте корейские бренды, суммарная доля продаж которых в РФ составила 19,5%. Так, автомобили марок Kia (65,7 тысячи машин) и Hyundai (54 тысячи машин) располагаются в рейтинге вслед за отечественной Lada. Совсем немного от лидеров в легковом сегменте отстали китайские производители, общая доля которых составила 19,2%. "С другой стороны, они опередили "европейцев", которые заняли 18,5% на нашем рынке. Впрочем, среди марок французский Renault (40,8 тыс. шт.) оказывается на четвертом месте, а китайский Chery (39,3 тыс. шт.) – на пятом", - уточнили в "Автостате". Доля продаж японских марок на российском рынке легковушек по итогам 2022 года составила 12,4%, а оставшийся 1% рынка принадлежит американским брендам, добавили в агентстве.
https://ria.ru/20230109/proizvodstvo-1843588383.html
https://ria.ru/20230107/evropa-1843330680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, автостат
Экономика, Авто, Россия, Автостат
Продажи легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59 процентов
"Автостат": продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59 процентов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук, говорится в сообщении
аналитического агентства "Автостат".
"За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин – на 59% меньше, чем в 2021 году… Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки (29,4%), львиную долю которых составили легковые автомобили Lada. В 2022 году они разошлись тиражом в 174,7 тыс. единиц, что составляет 27,9% от общего объема рынка", - отметили эксперты, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.
На втором месте корейские бренды, суммарная доля продаж которых в РФ составила 19,5%. Так, автомобили марок Kia (65,7 тысячи машин) и Hyundai (54 тысячи машин) располагаются в рейтинге вслед за отечественной Lada.
Совсем немного от лидеров в легковом сегменте отстали китайские производители, общая доля которых составила 19,2%. "С другой стороны, они опередили "европейцев", которые заняли 18,5% на нашем рынке. Впрочем, среди марок французский Renault
(40,8 тыс. шт.) оказывается на четвертом месте, а китайский Chery (39,3 тыс. шт.) – на пятом", - уточнили в "Автостате".
Доля продаж японских марок на российском рынке легковушек по итогам 2022 года составила 12,4%, а оставшийся 1% рынка принадлежит американским брендам, добавили в агентстве.