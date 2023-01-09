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В НАО при жесткой посадке Ан-2 погибли люди - РИА Новости, 09.01.2023
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В НАО при жесткой посадке Ан-2 погибли люди
В НАО при жесткой посадке Ан-2 погибли люди - РИА Новости, 09.01.2023
В НАО при жесткой посадке Ан-2 погибли люди
По предварительной информации, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:13
2023-01-09T17:20
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По предварительной информации, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка НАО. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли", - говорится в сообщении.В настоящее время к месту следует наземная группировка на снегоходах и на вертолете.
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/proisshestvie-1843695057.html
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089957.html
россия
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ненецкий автономный округ, нарьян-мар
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар
16:13 09.01.2023 (обновлено: 17:20 09.01.2023)
 
В НАО при жесткой посадке Ан-2 погибли люди

Два человека погибли в Ненецком автономном округе при крушении самолета Ан-2

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По предварительной информации, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка НАО. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 16:06В России
В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку самолет Ан-2
В настоящее время к месту следует наземная группировка на снегоходах и на вертолете.
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