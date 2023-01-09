https://ria.ru/20230109/avariya-1843698123.html

В НАО при жесткой посадке Ан-2 погибли люди

В НАО при жесткой посадке Ан-2 погибли люди - РИА Новости, 09.01.2023

В НАО при жесткой посадке Ан-2 погибли люди

По предварительной информации, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:13

2023-01-09T16:13

2023-01-09T17:20

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По предварительной информации, при жесткой посадке самолета Ан-2 в НАО погибли два человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка НАО. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли", - говорится в сообщении.В настоящее время к месту следует наземная группировка на снегоходах и на вертолете.

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/proisshestvie-1843695057.html

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089957.html

россия

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ненецкий автономный округ, нарьян-мар