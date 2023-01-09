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В Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека - РИА Новости, 09.01.2023
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В Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека
В Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека - РИА Новости, 09.01.2023
В Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека
Три человека погибли в ДТП, произошедшем в румынской коммуне Телчиу, из-за столкновения автомобиля и пассажирского автобуса, сообщает телеканал Digi 24 со... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T00:00
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румыния
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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП, произошедшем в румынской коммуне Телчиу, из-за столкновения автомобиля и пассажирского автобуса, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. "В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в воскресенье в коммуне Телчиу между автобусом и автомобилем, погибли три человека. Пассажиры автобуса не пострадали", - сообщает телеканал со ссылкой на спасателей. Погибшие находились в легковом автомобиле, им было от 20 до 40 лет, еще один пассажир из машины получил медицинскую помощь на месте, отказавшись от госпитализации. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.
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в мире, авто, румыния
В мире, Авто, Румыния
00:00 09.01.2023
 
В Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека

Digi 24: в Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека

© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaМашины экстренных служб в Румынии
Машины экстренных служб в Румынии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Машины экстренных служб в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП, произошедшем в румынской коммуне Телчиу, из-за столкновения автомобиля и пассажирского автобуса, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
"В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в воскресенье в коммуне Телчиу между автобусом и автомобилем, погибли три человека. Пассажиры автобуса не пострадали", - сообщает телеканал со ссылкой на спасателей.
Погибшие находились в легковом автомобиле, им было от 20 до 40 лет, еще один пассажир из машины получил медицинскую помощь на месте, отказавшись от госпитализации. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.
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