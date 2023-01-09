https://ria.ru/20230109/avariya-1843549592.html

В Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека

В Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека - РИА Новости, 09.01.2023

В Румынии в ДТП с участием автомобиля и автобуса погибли три человека

Три человека погибли в ДТП, произошедшем в румынской коммуне Телчиу, из-за столкновения автомобиля и пассажирского автобуса, сообщает телеканал Digi 24 со... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T00:00

2023-01-09T00:00

2023-01-09T00:00

в мире

авто

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155946/85/1559468578_0:49:1599:948_1920x0_80_0_0_dcb54578d4319422589cff44b11aa78a.jpg

КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП, произошедшем в румынской коммуне Телчиу, из-за столкновения автомобиля и пассажирского автобуса, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. "В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в воскресенье в коммуне Телчиу между автобусом и автомобилем, погибли три человека. Пассажиры автобуса не пострадали", - сообщает телеканал со ссылкой на спасателей. Погибшие находились в легковом автомобиле, им было от 20 до 40 лет, еще один пассажир из машины получил медицинскую помощь на месте, отказавшись от госпитализации. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, румыния