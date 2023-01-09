https://ria.ru/20230109/arest-1843647086.html

В Красноярске арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги

В Красноярске арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги - РИА Новости, 09.01.2023

В Красноярске арестовали поджигателей аппаратуры железной дороги

Суд в Красноярске заключил в СИЗО двух обвиняемых в поджогах релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщает объединенная... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:38

2023-01-09T13:38

2023-01-09T13:38

происшествия

красноярск

россия

красноярская железная дорога

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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Суд в Красноярске заключил в СИЗО двух обвиняемых в поджогах релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Информация о задержании молодых людей ранее появилась в местных Telegram-каналах, которые назвали их диверсантами, стремившимся нарушить движение поездов. В сети заявлялось о задержании сразу пяти поджигателей в возрасте от 19 до 21 года, в том числе судимых. В силовых структурах региона ситуацию комментировать не стали, а судебная система подтверждает задержание только двух фигурантов. "Железнодорожным районным судом Красноярска 6 января гражданам Т. и Н., которые осуществили ряд поджогов металлических релейных шкафов вдоль железнодорожных путей Красноярской железной дороги в Красноярске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 февраля", - говорится в релизе судебной пресс-службы. Арестантам вменили часть 2 статьи 167 УК РФ – "Умышленные уничтожение или повреждение имуществ". Об их мотивах официально ничего не сообщается. В пресс-службе Красноярской железной дороги РИА Новости сообщили, что 31 декабря и 4 января были зафиксированы возгорания релейных шкафов в районе станции Красноярск Северный и на станции Бугач. На движение поездов это, по заявлению пресс-службы, не повлияло.

https://ria.ru/20230109/pozhar-1843628055.html

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происшествия, красноярск, россия, красноярская железная дорога