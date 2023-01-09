https://ria.ru/20230109/an-2-1843781777.html

В авиакомпании НАО назвали возможную причину жесткой посадки Ан-2

В авиакомпании НАО назвали возможную причину жесткой посадки Ан-2 - РИА Новости, 09.01.2023

В авиакомпании НАО назвали возможную причину жесткой посадки Ан-2

Вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, в результате которой погиб пилот и пассажирка, могло стать непрогнозируемое сильное РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T22:43

2023-01-09T22:43

2023-01-09T22:43

происшествия

ан-2

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

межгосударственный авиационный комитет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, в результате которой погиб пилот и пассажирка, могло стать непрогнозируемое сильное обледенение, сообщил генеральный директор АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" Валерий Остапчук, комментарий которого приводится на страницах соцсетей отряда. Как следует из комментария гендиректора, самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все ТО и ремонты. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры. Утром два самолета пролетели по маршруту Нарьян-Мар – Усть-Кара (маршрут проходит через Каратайку). В обледенение попали только на обратном пути. "Метеоусловия ухудшились стремительно, экипаж принял решение не производить посадку в Каратайке и следовать на запасной аэродром Варандей. Наиболее вероятной причиной происшествия является непрогнозируемое сильное обледенение", - пояснил Остапчук. Он добавил, что точную причину установит комиссия по расследованию МАК межгосударственного авиационного комитета. Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли, остальные доставлены в Каратайку, где им оказывается помощь. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843765769.html

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

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происшествия, ан-2, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)