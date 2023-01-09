https://ria.ru/20230109/an-2-1843760719.html
Региональный авиаотряд рассказал подробности о крушении Ан-2 в НАО
Региональный авиаотряд рассказал подробности о крушении Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
Региональный авиаотряд рассказал подробности о крушении Ан-2 в НАО
Совершивший жесткую посадку в НАО самолет Ан-2 не смог приземлиться в поселке Каратайка из-за плохой погоды и собирался уйти на запасной аэропорт в Варандей,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:53
2023-01-09T19:53
2023-01-09T20:08
происшествия
ан-2
ненецкий автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Совершивший жесткую посадку в НАО самолет Ан-2 не смог приземлиться в поселке Каратайка из-за плохой погоды и собирался уйти на запасной аэропорт в Варандей, сообщил объединенный Нарьян-марский авиаотряд в своих соцсетях.Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.Сообщается, что рейс НЯ1095 Нарьян-Мар – Усть-Кара (бортовой номер воздушного судна 71165) вылетел из аэропорта Нарьян-Мара в 9.22 мск."В 13.20 самолет произвел взлет из Усть-Кары и направился в поселок Каратайка. Долетев до поселка, ввиду плохих метеоусловий, не смог выполнить посадку и направился на запасной аэропорт Варандей. Спустя некоторое время перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.Самолет был обнаружен наземной поисковой группой в 10 километрах от поселка Каратайка. По данным местных властей, девять пассажиров и пилота доставили в амбулаторию поселка Каратайка. С родными пассажиров работает психолог МЧС.Глава Карского сельсовета НАО Филипп Валей сообщил на странице "ВКонтакте", что на борту самолета были жители Усть-Кары, их имена уточняются. Также ранее сообщалось, что пострадавших, не нуждающихся в медицинской помощи, разместят в интернате Каратайки.В аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету находятся три вертолета Ми-8 с медиками и спасателями. Погода на востоке округа пока нелетная. Как только позволят метеоусловия, вертолеты сразу же вылетят в Каратайку.
https://ria.ru/20230109/an-2-1843755046.html
https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ан-2, ненецкий автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ан-2, Ненецкий автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
19:53 09.01.2023 (обновлено: 20:08 09.01.2023)
Региональный авиаотряд рассказал подробности о крушении Ан-2 в НАО
Аварийный Ан-2 в НАО не смог сесть и уходил на запасной аэродром из-за плохой погоды
МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Совершивший жесткую посадку в НАО самолет Ан-2 не смог приземлиться в поселке Каратайка из-за плохой погоды и собирался уйти на запасной аэропорт в Варандей, сообщил объединенный Нарьян-марский авиаотряд в своих соцсетях.
Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа
самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар
– Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС
, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.
Сообщается, что рейс НЯ1095 Нарьян-Мар – Усть-Кара (бортовой номер воздушного судна 71165) вылетел из аэропорта Нарьян-Мара в 9.22 мск.
"В 13.20 самолет произвел взлет из Усть-Кары и направился в поселок Каратайка. Долетев до поселка, ввиду плохих метеоусловий, не смог выполнить посадку и направился на запасной аэропорт Варандей. Спустя некоторое время перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.
Самолет был обнаружен наземной поисковой группой в 10 километрах от поселка Каратайка. По данным местных властей, девять пассажиров и пилота доставили в амбулаторию поселка Каратайка. С родными пассажиров работает психолог МЧС.
Глава Карского сельсовета НАО Филипп Валей сообщил на странице "ВКонтакте", что на борту самолета были жители Усть-Кары, их имена уточняются. Также ранее сообщалось, что пострадавших, не нуждающихся в медицинской помощи, разместят в интернате Каратайки.
В аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету находятся три вертолета Ми-8
с медиками и спасателями. Погода на востоке округа пока нелетная. Как только позволят метеоусловия, вертолеты сразу же вылетят в Каратайку.