https://ria.ru/20230109/an-2-1843760719.html

Региональный авиаотряд рассказал подробности о крушении Ан-2 в НАО

Региональный авиаотряд рассказал подробности о крушении Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023

Региональный авиаотряд рассказал подробности о крушении Ан-2 в НАО

Совершивший жесткую посадку в НАО самолет Ан-2 не смог приземлиться в поселке Каратайка из-за плохой погоды и собирался уйти на запасной аэропорт в Варандей,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:53

2023-01-09T19:53

2023-01-09T20:08

происшествия

ан-2

ненецкий автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843696902_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8772d0e7c86a11dfd1b866bdd5ed9f6.jpg

МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Совершивший жесткую посадку в НАО самолет Ан-2 не смог приземлиться в поселке Каратайка из-за плохой погоды и собирался уйти на запасной аэропорт в Варандей, сообщил объединенный Нарьян-марский авиаотряд в своих соцсетях.Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.Сообщается, что рейс НЯ1095 Нарьян-Мар – Усть-Кара (бортовой номер воздушного судна 71165) вылетел из аэропорта Нарьян-Мара в 9.22 мск."В 13.20 самолет произвел взлет из Усть-Кары и направился в поселок Каратайка. Долетев до поселка, ввиду плохих метеоусловий, не смог выполнить посадку и направился на запасной аэропорт Варандей. Спустя некоторое время перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.Самолет был обнаружен наземной поисковой группой в 10 километрах от поселка Каратайка. По данным местных властей, девять пассажиров и пилота доставили в амбулаторию поселка Каратайка. С родными пассажиров работает психолог МЧС.Глава Карского сельсовета НАО Филипп Валей сообщил на странице "ВКонтакте", что на борту самолета были жители Усть-Кары, их имена уточняются. Также ранее сообщалось, что пострадавших, не нуждающихся в медицинской помощи, разместят в интернате Каратайки.В аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету находятся три вертолета Ми-8 с медиками и спасателями. Погода на востоке округа пока нелетная. Как только позволят метеоусловия, вертолеты сразу же вылетят в Каратайку.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843755046.html

https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

ненецкий автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ан-2, ненецкий автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия