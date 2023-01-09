https://ria.ru/20230109/an-2-1843747573.html

Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка

Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка - РИА Новости, 09.01.2023

Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка

Пять человек из аварийного Ан-2 доставлены в медпункт поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО), еще пятерых везут, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:40

2023-01-09T18:40

2023-01-09T18:58

ан-2

происшествия

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Пять человек из аварийного Ан-2 доставлены в медпункт поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО), еще пятерых везут, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора округа.Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. По последним данным, два человека погибли. Как уточнили в пресс-службе губернатора НАО, к месту ЧП добралась наземная группа спасателей – 15 человек на 11 снегоходах."Десять человек живы, пять из них с травмами легкой и средней степени тяжести доставлены в каратайскую амбулаторию, еще пятерых везут. С каратайской амбулаторией налажена связь с нарьян-марской окружной больницей посредством телемедицины, пока помощь будет оказываться удаленно", - сказала собеседница агентства.Также в пресс-службе уточнили, что добравшиеся к месту ЧП спасатели подтвердили гибель пилота и пассажирки самолета. В аэропорту Нарьян-Мара по-прежнему вылета ждут два вертолета с медиками на борту, однако нелетная погода не позволяет им отправиться в Каратайку.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

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ан-2, происшествия, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)