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Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка - РИА Новости, 09.01.2023
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Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка
Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка - РИА Новости, 09.01.2023
Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка
Пять человек из аварийного Ан-2 доставлены в медпункт поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО), еще пятерых везут, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:40
2023-01-09T18:58
ан-2
происшествия
нарьян-мар
ненецкий автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Пять человек из аварийного Ан-2 доставлены в медпункт поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО), еще пятерых везут, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора округа.Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. По последним данным, два человека погибли. Как уточнили в пресс-службе губернатора НАО, к месту ЧП добралась наземная группа спасателей – 15 человек на 11 снегоходах."Десять человек живы, пять из них с травмами легкой и средней степени тяжести доставлены в каратайскую амбулаторию, еще пятерых везут. С каратайской амбулаторией налажена связь с нарьян-марской окружной больницей посредством телемедицины, пока помощь будет оказываться удаленно", - сказала собеседница агентства.Также в пресс-службе уточнили, что добравшиеся к месту ЧП спасатели подтвердили гибель пилота и пассажирки самолета. В аэропорту Нарьян-Мара по-прежнему вылета ждут два вертолета с медиками на борту, однако нелетная погода не позволяет им отправиться в Каратайку.
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
нарьян-мар
ненецкий автономный округ
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ан-2, происшествия, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ан-2, Происшествия, Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:40 09.01.2023 (обновлено: 18:58 09.01.2023)
 
Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка

Пятерых человек из аварийного Ан-2 доставили в медпункт поселка Каратайка в НАО

© МЧС РоссииСпасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
© МЧС России
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Пять человек из аварийного Ан-2 доставлены в медпункт поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО), еще пятерых везут, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора округа.
Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. По последним данным, два человека погибли. Как уточнили в пресс-службе губернатора НАО, к месту ЧП добралась наземная группа спасателей – 15 человек на 11 снегоходах.
"Десять человек живы, пять из них с травмами легкой и средней степени тяжести доставлены в каратайскую амбулаторию, еще пятерых везут. С каратайской амбулаторией налажена связь с нарьян-марской окружной больницей посредством телемедицины, пока помощь будет оказываться удаленно", - сказала собеседница агентства.
Также в пресс-службе уточнили, что добравшиеся к месту ЧП спасатели подтвердили гибель пилота и пассажирки самолета. В аэропорту Нарьян-Мара по-прежнему вылета ждут два вертолета с медиками на борту, однако нелетная погода не позволяет им отправиться в Каратайку.
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Ан-2ПроисшествияНарьян-МарНенецкий автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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