https://ria.ru/20230109/an-2-1843736720.html
В МЧС сообщили о двух погибших и четырех пострадавших из-за ЧП с Ан-2 в НАО
В МЧС сообщили о двух погибших и четырех пострадавших из-за ЧП с Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
В МЧС сообщили о двух погибших и четырех пострадавших из-за ЧП с Ан-2 в НАО
По последним данным, в результате жесткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) четыре человека пострадали, двое погибли, проводится эвакуация... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:08
2023-01-09T18:08
2023-01-09T18:19
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
нарьян-мар
ненецкий автономный округ
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По последним данным, в результате жесткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) четыре человека пострадали, двое погибли, проводится эвакуация пассажиров, сообщает МЧС России.Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. На место происшествия выдвинулась группировка спасателей.Уточняется, что люди будут размещены в школе-интернате.
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, Россия
18:08 09.01.2023 (обновлено: 18:19 09.01.2023)
В МЧС сообщили о двух погибших и четырех пострадавших из-за ЧП с Ан-2 в НАО
В МЧС сообщили о двух погибших и четырех пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО