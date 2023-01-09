https://ria.ru/20230109/an-2-1843736720.html

В МЧС сообщили о двух погибших и четырех пострадавших из-за ЧП с Ан-2 в НАО

В МЧС сообщили о двух погибших и четырех пострадавших из-за ЧП с Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023

В МЧС сообщили о двух погибших и четырех пострадавших из-за ЧП с Ан-2 в НАО

По последним данным, в результате жесткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) четыре человека пострадали, двое погибли, проводится эвакуация... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:08

2023-01-09T18:08

2023-01-09T18:19

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По последним данным, в результате жесткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) четыре человека пострадали, двое погибли, проводится эвакуация пассажиров, сообщает МЧС России.Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. На место происшествия выдвинулась группировка спасателей.Уточняется, что люди будут размещены в школе-интернате.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

россия

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, россия