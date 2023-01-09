https://ria.ru/20230109/an-2-1843715614.html
СК возбудил дело после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе
СК возбудил дело после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 09.01.2023
СК возбудил дело после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе
Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщает СК... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:56
2023-01-09T16:56
2023-01-09T17:07
происшествия
ненецкий автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщает СК России.Девятого января в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. На место происшествия выдвинулась группировка спасателей."По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибли два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. На месте допрашиваются очевидцы и оказывается психологическая помощь, рассматриваются разные версии произошедшего, добавили в СК.
https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html
https://ria.ru/20230109/aeroporty-1843619115.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ненецкий автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ненецкий автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
16:56 09.01.2023 (обновлено: 17:07 09.01.2023)
СК возбудил дело после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе
СК возбудил дело после крушения Ан-2 около поселка Каратайка в Ненецком автономном округе