https://ria.ru/20230109/an-2-1843715614.html

СК возбудил дело после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе

СК возбудил дело после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 09.01.2023

СК возбудил дело после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе

Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщает СК... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:56

2023-01-09T16:56

2023-01-09T17:07

происшествия

ненецкий автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщает СК России.Девятого января в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. На место происшествия выдвинулась группировка спасателей."По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибли два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. На месте допрашиваются очевидцы и оказывается психологическая помощь, рассматриваются разные версии произошедшего, добавили в СК.

https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html

https://ria.ru/20230109/aeroporty-1843619115.html

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ненецкий автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия