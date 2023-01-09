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В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра - РИА Новости, 09.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230109/aleksandrinka-1843607740.html
В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра
В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра - РИА Новости, 09.01.2023
В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра
В столице Республики Сербской городе Баня-Лука стартуют Дни Александринского театра, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:39
2023-01-09T11:39
культура
новости культуры
александринский театр
сербия
республика сербская
большой театр
армения
москва
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В столице Республики Сербской городе Баня-Лука стартуют Дни Александринского театра, сообщается на сайте учреждения. "Дни Александринского театра в Республике Сербской открывают цикл наших зарубежных гастрольных проектов в 2023 году. На творческой карте мы обозначили – Армению, Сербию и масштабные Дни Александринского театра в Москве со 2 по 8 апреля на сцене МХТ имени Чехова, в Петрозаводске в апреле. В конце мая на исторической сцене Большого театра в Москве мы проведем специальные показы главной премьеры сезона – спектакля Валерия Фокина "Один восемь восемь один", в июне организуем гастроли и просветительские мероприятия в Бурятии", – отметил директор Александринского театра Сергей Емельянов.Мероприятие приурочено к национальному празднику – Дню Республики Сербской.В Национальном театре Республики Сербской сегодня покажут спектакль Сергея Паршина "Охота жить!" Также здесь откроют выставку "Избранные образы русской сцены" ("Одобрани ликови руске сцене"). В экспозиции цифровые копии эскизов занавесов и декорационного оформления легендарных спектаклей Национального драматического театра России (Александринки) XIX-XX веков из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.
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новости культуры, александринский театр, сербия, республика сербская, большой театр, армения, москва, валерий фокин, петрозаводск
Культура, Новости культуры, Александринский театр, Сербия, Республика Сербская, Большой театр, Армения, Москва, Валерий Фокин, Петрозаводск
11:39 09.01.2023
 
В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра

Дни Александринского театра стартуют 9 января в Республике Сербской

© РИА Новости / Н. Егоров / Перейти в медиабанкАлександринский театр (Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина)
Александринский театр (Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина) - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Н. Егоров
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В столице Республики Сербской городе Баня-Лука стартуют Дни Александринского театра, сообщается на сайте учреждения.
"Дни Александринского театра в Республике Сербской открывают цикл наших зарубежных гастрольных проектов в 2023 году. На творческой карте мы обозначили – Армению, Сербию и масштабные Дни Александринского театра в Москве со 2 по 8 апреля на сцене МХТ имени Чехова, в Петрозаводске в апреле. В конце мая на исторической сцене Большого театра в Москве мы проведем специальные показы главной премьеры сезона – спектакля Валерия Фокина "Один восемь восемь один", в июне организуем гастроли и просветительские мероприятия в Бурятии", – отметил директор Александринского театра Сергей Емельянов.
Мероприятие приурочено к национальному празднику – Дню Республики Сербской.
В Национальном театре Республики Сербской сегодня покажут спектакль Сергея Паршина "Охота жить!" Также здесь откроют выставку "Избранные образы русской сцены" ("Одобрани ликови руске сцене"). В экспозиции цифровые копии эскизов занавесов и декорационного оформления легендарных спектаклей Национального драматического театра России (Александринки) XIX-XX веков из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.
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КультураНовости культурыАлександринский театрСербияРеспублика СербскаяБольшой театрАрменияМоскваВалерий ФокинПетрозаводск
 
 
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