https://ria.ru/20230109/aleksandrinka-1843607740.html

В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра

В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра - РИА Новости, 09.01.2023

В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра

В столице Республики Сербской городе Баня-Лука стартуют Дни Александринского театра, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:39

2023-01-09T11:39

2023-01-09T11:39

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В столице Республики Сербской городе Баня-Лука стартуют Дни Александринского театра, сообщается на сайте учреждения. "Дни Александринского театра в Республике Сербской открывают цикл наших зарубежных гастрольных проектов в 2023 году. На творческой карте мы обозначили – Армению, Сербию и масштабные Дни Александринского театра в Москве со 2 по 8 апреля на сцене МХТ имени Чехова, в Петрозаводске в апреле. В конце мая на исторической сцене Большого театра в Москве мы проведем специальные показы главной премьеры сезона – спектакля Валерия Фокина "Один восемь восемь один", в июне организуем гастроли и просветительские мероприятия в Бурятии", – отметил директор Александринского театра Сергей Емельянов.Мероприятие приурочено к национальному празднику – Дню Республики Сербской.В Национальном театре Республики Сербской сегодня покажут спектакль Сергея Паршина "Охота жить!" Также здесь откроют выставку "Избранные образы русской сцены" ("Одобрани ликови руске сцене"). В экспозиции цифровые копии эскизов занавесов и декорационного оформления легендарных спектаклей Национального драматического театра России (Александринки) XIX-XX веков из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александринский театр, сербия, республика сербская, большой театр, армения, москва, валерий фокин, петрозаводск