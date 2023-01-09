https://ria.ru/20230109/aleksandrinka-1843607740.html
В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра
В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра - РИА Новости, 09.01.2023
В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра
В столице Республики Сербской городе Баня-Лука стартуют Дни Александринского театра, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:39
2023-01-09T11:39
2023-01-09T11:39
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александринский театр
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В столице Республики Сербской городе Баня-Лука стартуют Дни Александринского театра, сообщается на сайте учреждения. "Дни Александринского театра в Республике Сербской открывают цикл наших зарубежных гастрольных проектов в 2023 году. На творческой карте мы обозначили – Армению, Сербию и масштабные Дни Александринского театра в Москве со 2 по 8 апреля на сцене МХТ имени Чехова, в Петрозаводске в апреле. В конце мая на исторической сцене Большого театра в Москве мы проведем специальные показы главной премьеры сезона – спектакля Валерия Фокина "Один восемь восемь один", в июне организуем гастроли и просветительские мероприятия в Бурятии", – отметил директор Александринского театра Сергей Емельянов.Мероприятие приурочено к национальному празднику – Дню Республики Сербской.В Национальном театре Республики Сербской сегодня покажут спектакль Сергея Паршина "Охота жить!" Также здесь откроют выставку "Избранные образы русской сцены" ("Одобрани ликови руске сцене"). В экспозиции цифровые копии эскизов занавесов и декорационного оформления легендарных спектаклей Национального драматического театра России (Александринки) XIX-XX веков из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.
https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html
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В Республике Сербской стартуют Дни Александринского театра
Дни Александринского театра стартуют 9 января в Республике Сербской